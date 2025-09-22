Gitanas Nausėda apie kandidatą į kultūros ministrus: įvairūs žmonės vadovavo kultūrai

„Na, kandidatas tikrai nėra visiškai atsitiktinis kultūrai žmogus. Man labiau svarbu, kokių nuostatų jis laikosi ir ar nėra taip pat kokių nors nuostatų, kurios yra susijusios su antisemitizmu, ar žmogaus kultūros vizija yra iš tikrųjų kredibili ir ar ji tikrai gali suteikti mūsų kultūrai tam tikrus horizontus“, – pirmadienį per LRT laidą „LRT forumas“ sakė valstybės vadovas.
„Na, yra taip buvę, kad Lietuvoje įvairūs žmonės vadovavo kultūrai ir nebūtinai, sakykime, tie žmonės, kurie yra kultūros atstovai per se, na, patys tiesiogiai kultūrininkai, ne visada jie būdavo geri ministrai, geri vadovai. Yra buvę ir ministrų, kurie nevisiškai iš šito sektoriaus, pasirodydavo netgi neprastai, o gal net ir geriau išmanantys kultūros dalykus“, – pridūrė jis.
G. Nausėda tvirtino nenorįs iš anksto nurašyti žmogaus, su juo nesusitikęs ir nepakalbėjęs.
Prezidentas sakė tai darysiąs nuotoliniu būdu, viešėdamas Niujorke, nes reikia kuo greičiau baigti Vyriausybės formavimo procesą.
„Turime pabaigti šį procesą, suformuoti Vyriausybę, ir Vyriausybė turi pradėti dirbti, nes kas be ko, vienas iš svarbiausių valstybės dokumentų, 2026 metų biudžeto projektas, turi greičiau būti ant stalo ir būti pradėtas svarstyti“, – sakė jis.
BNS skelbė, kad rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau pirmadienį paaiškėjo, jog socialdemokratai šią ministeriją iškeitė į Energetikos, nes „Nemuno aušra“ nesutiko energetikos ministro pareigose palikti Žygimanto Vaičiūno, kaip to pageidavo G. Nausėda.
Prezidentas kultūros ministre jau yra paskyręs socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
„Aušriečiai“ į kultūros ministrus pasiūlė Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėją, savo partijos narį Ignotą Adomavičių. Šį su kultūra sieja tai, kad jis yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą ir dainuoja bažnyčios chore.
42-erių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
