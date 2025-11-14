Asmik Grigorian – metų operos solistės titulas

„Nepaprastas Asmik Grigorian artistiškumas ir įspūdingi pasirodymai sužavėjo žiūrovus visame pasaulyje, dar kartą patvirtino jos vietą kaip vieną ryškiausių operos balsų“, – rašoma Tarptautinių operos apdovanojimų „Facebook“ paskyroje.
Lietuvoje solistė yra pelniusi tris „Auksinio scenos kryžiaus“ laimėjimus, apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
2020 metais jai taip pat suteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.
A. Grigorian metų operos soliste jau buvo pripažinta 2019 metais, o 2016-aisais – geriausia jaunąja operos soliste.
Tarptautiniai operos apdovanojimai teikiami nuo 2013 metų.
