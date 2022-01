Anapilin iškeliavo ekslibrisų karalienė S. Medytė

Šilagalyje, Panevėžio rajone, 1948 metais gimusi S. Medytė 1968 metais baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, o 1975–1979 metais studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultete. Panevėžio mieste apsigyveno nuo 1979 metų, o nuo 1995-ųjų – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Apie menininkę labai gražiai kadaise atsiliepė kolega Povilas Šiaučiūnas ir priminė, jog Šilagalio žemė išaugino du didžius menininkus – pasaulinio garso dailininką Stasį Eidrigevičių ir S. Medytę. Jis mano, kad Panevėžį drąsiai galima vadinti vienu iš ekslibrisų kūrėjų centru, o Stasės darbai – racionalūs, portretai – emocingi, tarsi gyvi.

Apie ekslibrisų meistre S. Medytę prisiminimais dalinasi Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Justas Jasėnas.

„Pati pirmoji knyga „Šilagalio medis“ apie dailininke Staselę pasirodė 1998 metais. Dar du leidinius-katalogus sudarėme kartu su S. Medyte 2008-asiais ir 2013 metais. Pirmasis katalogas vadinasi „Stasė. Kūrybinio pasaulio dvelksmas“, o antrasis „Stasė. Kelias su paukštuku“. Savo kūryboje kūrėja glaudėsi prie fundamentalių per tūkstantmečių sukurtų dalykų. Be to, mane labai žavėjo jos pagarba ir atidumas kūrybai. Ji buvo labai šarminga ir turėjo nepakartojamą humoro jausmą“, – pasakojo dvasininkas ir pridūrė:

„Žavėjo jos filosofiški pamąstymai. Kadangi ji buvo grafikė, tai jos ir mąstymas buvo grafiškas. Dar labai patiko jos atsakymai iš kur sėmėsi minčių kūrybai. Pasak Staselės, jos kūryba kilo iš žemės, bet, manau, kad ji buvo ir dangaus palytėta.“

Dailininkė iš Šilagalio S. Medytė šiandien bus pašarvota Liūdintos laidojimo rūmuose. Antradienį, sausio 18 dieną, 8 val. aukojamos šv. Mišios Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Karstas išnešamas 12 val. ir menininkė bus palaidota Šilagalio kapinėse.