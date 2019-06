Aktorė J. Moore bus pagerbta tarptautiniame Karlovi Varų kino festivalyje

2015 metais J. Moore už vaidmenį filme „Vis dar Elis“ (Still ALice) buvo apdovanota geriausios aktorės „Oskaru. Aktorė taip pat žinoma dėl vaidmenų filmuose „Didysis Lebovskis“ (The Big Lebowski), „Hanibalas“ (Hannibal), „Valandos“ (The Hours) ir „Vaikams viskas gerai“ ( The Kids Are All Right).

„Krištolinio gaublio“ apdovanojimas J. Moore bus įteiktas festivalio atidarymo ceremonijos metu. Festivalyje aktorė kartu su savo vyru režisieriumi Bartu Freundlichu pristatys naują filmą „After the Wedding“.

Karlovi Varų kino festivalis vyks nuo birželio 28 iki liepos 6 dienos. Tai didžiausias kino festivalis Čekijoje ir vienas reikšmingiausių Europos kino festivalių.