Ką tik susituokusios Diana ir Laura įsitikinusios – turės vaikų

Šią vasarą vestuves Lietuvos pajūryje su savo mylimąja iškėlusi Diana klaus: „Kodėl Lietuvoje diskriminuojami žmonės? Visų mūsų pareigos valstybei vienodos, kodėl teisės skirtingos. Mes norime ir vadiname save šeima?”. Nors merginų santuoka įteisinta JAV ir Lietuvoje teisiškai negalioja, jos ketina kreiptis į teismą, kad bent jau būtų pripažinta jų partnerystė. Diana, paklausta, ar planuoja turėti vaikų, drąsiai atšovė: „Žinoma, tikrai turėsime vaikų.”
Buvęs aplinkos viceministras Martynas Norbutas ir jo mylimasis Marius susituokė Briuselyje. Juodu tuokėsi po 16 bendro gyvenimo metų užsienyje, nes Lietuvoje to padaryti iki šiol negalima. Kad jų santuoka būtų pripažinta Lietuvoje, pora kreipėsi į Strasbūro teismą ir laukia sprendimo. „Kodėl Briuselyje mes esame šeima, Estijoje būtumėm šeima, o Lietuvoje mes vienas kitam teisiškai esame niekas?“ – klausė Martynas.
Kodėl visų LR piliečių pareigos vienodos, o teisės – skirtingos?
Žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė ir jos partnerė Birutė prieš pusantrų metų susilaukė dukros. Teisme joms pavyko iškovoti, kad abi būtų pripažintos vaiko mamomis. Tiesa, Jūratė neslepia – lygybės ir teisybės dar nejaučia, mat dėl visko, kas savaime suprantama heteroseksualiems, jai tenka išsikovoti teismuose.
Su tos pačios lyties partneryste nesutinkantys oponentai atsako, kad LGBT+ bendruomenė galvoja tik apie save, tačiau šeima yra apie vaikus. Anot jų, už suaugusių įgeidžius sumokės būtent vaikai ir niekas neprisiims atsakomybės už padarytą žalą ir vardins kokios grėsmės kyla vaikams, augantiems tos pačios lyties porose.
Lietuvių reakcija į tos pačios lyties asmenų santuoką:
Teismai vieną po kitos imasi pripažinti tos pačios lyties porų partnerystes. Nors teisiškai negalioja, tačiau viešai jau susituokė keletas homoseksualių porų. Ar tai reiškia, kad dešimtmečius Lietuvos visuomenę skaldęs klausimas bus išspręstas? Aštri diskusija – jau šį ketvirtadienio vakarą, 20 val., LNK laidoje „ Už ar prieš?“.
