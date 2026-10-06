 Vyro sodyboje – vazonai su kanapėmis

Vyro sodyboje – vazonai su kanapėmis

2026-10-06 16:43
Gytis Pankūnas (ELTA)

Lazdijų rajone sodyboje pirmadienį rasti vazonai su, įtariama, auginamomis kanapėmis, informavo policija.

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<span>Vyro sodyboje – vazonai su kanapėmis</span>
Vyro sodyboje – vazonai su kanapėmis / Asociatyvi K. Vanago/BNS nuotr.

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Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 23.45 val. Lazdijų rajone, Būdviečio seniūnijoje, Strumbagalvės kaime, patikrinus vyrui (gim. 1977 m.) priklausančią sodybą, buvo rasti penki vazonai, kuriuose augo penki augalinės kilmės augalai, įtariama, narkotinė medžiaga – kanapės (marihuana).

Taip pat plastikiniame inde rasta susmulkinta augalinės kilmės medžiaga, taip pat rasta apie 50 litrų raugo, skirto naminei degtinei gaminti, bei distiliavimo aparatas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Šiame straipsnyje:
Lazdijų rajonas
Sodyba
kanapės

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