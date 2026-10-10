 Vėjuotą penktadienį – intensyvus ugniagesių darbas

Vėjuotą penktadienį – intensyvus ugniagesių darbas

2026-10-10 08:45
ELTOS inf.

Dėl vėjuotų orų ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau pranešimų apie nuvirtusius medžius.

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<span>Vėjuotą penktadienį – intensyvus ugniagesių darbas</span>
Vėjuotą penktadienį – intensyvus ugniagesių darbas / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pranešė, kad Kauno ir Marijampolės apskrityse bei Jurbarko rajone penktadienį dėl to sulaukė 12 pranešimų.

Pavyzdžiui, penktadienio vakarą po 17 val. gautas pranešimas Gaižiūnų kaime, Jonavos rajone, ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis. 

Ugniagesiai gelbėtojai jį patraukė nuo kelio.

Rūdos kaime, Vilkaviškio rajone, vakarop pranešta, kad ant kelio užvirtę trys medžiai. 

PAGD Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba nurodė, kad supjaustyti ir pašalinti keturi medžiai.

Kaip skelbta, penktadienį šalyje fiksuotas stiprus vėjas. 

Sinoptikai teigė, kad jo gūsiai galėjo siekti 15–20 metrų per sekundę, o prie jūros – ir iki 25 m/s.

Šiame straipsnyje:
PAGD
ugniagesiai
vėjas
audra
medžiai

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