 Utenos rajone kilus gaisrui profesinėje mokykloje buvo evakuoti 37 žmonės

Utenos rajone kilus gaisrui profesinėje mokykloje buvo evakuoti 37 žmonės

2026-05-22 17:34
Gytis Pankūnas (ELTA)

Utenos rajone ketvirtadienį kilo gaisras profesinėje mokykloje, pranešė ugniagesiai.

<span>Utenos rajone kilus gaisrui profesinėje mokykloje buvo evakuoti 37 žmonės</span>
Utenos rajone kilus gaisrui profesinėje mokykloje buvo evakuoti 37 žmonės / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, 12.52 val. pranešta, kad Utenos rajone, Aukštaičių gatvėje, kilo gaisras profesinėje mokykloje.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, veikė priešgaisrinė signalizacija. Pastato rūsyje degė vandentiekio punkto patalpa.

Patalpos buvo stipriai uždūmintos. Evakuoti 37 žmonės.

Anot PAGD, patalpos išvėdintos, naudojant teigiamo slėgio ventiliatorių. Gaisro metu apdegė ir aprūko patalpos sienos, lubos, bendri apyvokos daiktai, apšiltinimo izoliacija, sudegė viduje buvusi sofa, fotelis ir stalas.

Pradegus vandentiekio sujungimo movai, vanduo užliejo rūsio patalpas.

Šiame straipsnyje:
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