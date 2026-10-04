 Tragedija Elektrėnuose: nuskendo iš valties iškritęs vyras

Tragedija Elektrėnuose: nuskendo iš valties iškritęs vyras

2026-10-04 16:18
BNS inf.

Elektrėnų mariose sekmadienio popietę nuskendo žmogus, skelbia LRT radijas.

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<span>Tragedija Elektrėnuose: nuskendo iš valties iškritęs vyras</span>
Tragedija Elektrėnuose: nuskendo iš valties iškritęs vyras / Asociatyvi Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

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