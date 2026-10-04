Tragedija Elektrėnuose: nuskendo iš valties iškritęs vyras

Pasak ugniagesių gelbėtojų, spalio 4 d. apie 12 val. buvo gautas pranešimas, kad iš valties iškrito vyras, paniro po vandeniu ir neišnėrė.
Po kelių valandų paieškos žmogaus kūną iš vandens ištraukė narai.
Elektrėnų mariose sekmadienio popietę nuskendo žmogus, skelbia LRT radijas.
Pasak ugniagesių gelbėtojų, spalio 4 d. apie 12 val. buvo gautas pranešimas, kad iš valties iškrito vyras, paniro po vandeniu ir neišnėrė.
Po kelių valandų paieškos žmogaus kūną iš vandens ištraukė narai.
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