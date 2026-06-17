Teismui perduota Marijampolės savivaldybės tarybos nario „čekiukų“ byla

Prokuroras teismui perdavė nagrinėti Marijampolės savivaldybės tarybos nario Sigito Valančiaus „čekiukų“ bylą, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.
Marijampolės apylinkės teismui perduotoje baudžiamojoje byloje politikas kaltinamas piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu tokiais dokumentais.
Bylos duomenimis, 2019–2021 metais eidamas tarybos nario pareigas S. Valančius galimai suklastojo išlaidų suvestines, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai politiko veiklai patirtas degalų, telefono ir interneto ryšio išlaidas.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad S. Valančius apgaule savo naudai galėjo įgyti 4 tūkst. 87 eurus Marijampolės savivaldybės administracijos lėšų.
Politikas kaltinamas piktnaudžiaudamas tarnyba ir siekdamas asmeninės turtinės naudos taip pat sumenkinęs tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą juo, pakirtęs pasitikėjimą Marijampolės savivaldybe.
Šiuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 30 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos politikų veiklai skirtų lėšų panaudojimo, įtarimai pateikti 15-ai esamų ir buvusių tarybos narių.
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