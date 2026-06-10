Teismas turės iš naujo nagrinėti Stanislovo Tomo sankcijų pažeidimo bylą

Kaip trečiadienį pranešė LAT, teisėjų kolegija nustatė, kad apygardos teismas, išnagrinėjęs S. Tomo apeliacinį skundą, tinkamai nepatikrino apylinkės teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo bei neatsakė į esminius apeliacinio skundo argumentus, susijusius su žurnalistinio tyrimo duomenų nepatikimumu, būtinumu juos patikrinti kitais veiksmais.
Dėl to teisėjų kolegija apygardos teismo nutartį panaikino ir administracinio nusižengimo bylą perdavė nagrinėti iš naujo.
Savo ruožtu LAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad tiek duomenys, gauti atlikus atvirųjų šaltinių stebėseną, tiek žurnalistinių tyrimų informacija gali būti naudojama įrodinėjant administracinį nusižengimą, jeigu atitinka visus įrodymams keliamus reikalavimus.
Be to, kasacinis teismas atmetė S. Tomo argumentus, kad jis nėra tinkamas inkriminuoto administracinio nusižengimo subjektas.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad bylai reikšmingu laikotarpiu S. Tomas buvo Lietuvos pilietis, o aplinkybė, kad jis deklaruoja gyvenantis įvairiose užsienio valstybėse, neturi teisinės reikšmės sprendžiant jo kaip lietuvio administracinės atsakomybės klausimą.
LAT taip pat konstatavo, kad teismai pagrįstai netenkino S. Tomo prašymo užtikrinti jam vertėją į ispanų kalbą, nes pareiškėjas supranta lietuvių kalbą, ja sklandžiai bendrauja žodžiu ir raštu.
Bauda S. Tomui skirta, nes šis nesikreipė dėl leidimo gauti lėšas iš Rusijos fondo „Pravfond“, kuris įtrauktas į tarptautinių sankcijų sąrašą, ir nurodė lėšas pervesti į jo vardu atidarytą Panamoje registruoto banko sąskaitą.
Taip vyras iš sankcionuoto fondo gavo ne mažiau nei 7 tūkst. eurų. Už tai Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba jam skyrė 3,1 tūkst. eurų baudą.
Kaip rašė BNS, 2011 metais įkurtas „Pravfondas“ yra kuruojamas Rusijos Užsienio reikalų ministerijos, jam vadovauja buvęs Rusijos ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Udalcovas.
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų Vakarų šalių žvalgybos patvirtina šį fondą esant tiesiogiai susijusį su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Nuo 2023 metų „Pravfondui“ taikomos Europos Sąjungos sankcijos.
Šis fondas Lietuvoje finansavo Sausio 13-osios byloje kaltinamųjų nusikaltimais žmogiškumui advokatus, skyrė pinigų prorusiškiems asmenims.
Naujausi komentarai