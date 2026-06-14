Teismas rašo nuosprendį „čekiukų“ byloje kaltinimų sulaukusiam Kaišiadorių merui

Tai paskutinė „čekiukų“ byla, nagrinėjama šiame teisme – po įstatymo pakeitimo piktnaudžiavimą priskyrus apysunkiems nusikaltimams, tokio pobūdžio bylos dabar nagrinėjamos šalies apylinkių teismuose.
Šioje byloje teismas nuosprendį turėjo skelbti sausį, tačiau tada teisėjas Gytis Večerskas nusprendė, kad prokuratūra turi nustatyti dar kelių byloje esančių bankinių kortelių savininkus ir juos apklausti.
Pareigūnams pavyko nustatyti kai kurių kortelių savininkus, jie buvo apklausti teisme. Tačiau kas yra Šveicarijoje išduotos banko kortelės, kuria buvo atsiskaityta už mero pirktą kurą, savininkas, nustatyti nepavyko.
Kortelių savininkai teismui pasakojo, jog pavežėdavo merą, pasiimdavo kvitą, o meras su jais atsiskaitydavo grynaisiais.
Per posėdį pernai prokuroras Valentinas Alekna prašė merą pripažinti kaltu „čekiukų“ byloje, skirti jam 10 tūkst. eurų baudą bei trejus metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje.
Po bylos atnaujinimo ir naujų liudytojų apklausos prokuroras nuomonės nekeičia ir prašo nuteisti Kaišiadorių rajono vadovą.
Š. Čėsna kaltu neprisipažino ir prašė jį išteisinti. Nuosprendis bus skelbiamas birželio 25 d.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu Š. Čėsna, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, manoma, suklastojo 42 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas transporto – degalų įsigijimo – išlaidas. Įtariama, kad tarybos narys, atsiskaitydamas už įsigytą dyzeliną, atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad tuometinis tarybos narys, galimai klastodamas tarybos nario išmokų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo 4 tūkst. 424 eurus, priklausiusius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.
Meras žalą savivaldybei atlygino dar ikiteisminio tyrimo metu.
Bylos duomenimis, Š. Čėsna į savo, kaip tarybos nario, kuro išlaidas įtraukė įmonės „Telesita“ kuro kortele pirktus degalus. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje skelbiama, kad meras yra šios įmonės akcininkas, ir šiuo metu turi 50 proc. akcijų. 2015–2023 m. meras ėjo UAB „Telesita“ direktoriaus pareigas. Kaišiadoryse registruota įmonė užsiima mažmenine telekomunikacijų įrangos prekyba.
Meras teigė, kad įmonė jam buvo skolinga ir jis tokiu būdu dengė skolą -- savivaldybė pagal pateiktus čekius pinigus pervesdavo jam.
Be minėtos įmonės Š. Čėsna savivaldybei pateikė dar kelių fizinių asmenų kortelėmis apmokėtą kurą. Vienas asmuo yra politiko bendrapavardis – Vytautas Čėsna. Meras pripažino, kad minėtas asmuo yra jo tėvas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) taip pat surinko duomenis, kad meras teikė ir partiečio, anksčiau tarybos nario pareigas ėjusio, dabartinio Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus kuro čekius.
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