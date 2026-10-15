 Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams

Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams

2026-10-15 08:58
Gytis Pankūnas (ELTA)

Tauragėje trečiadienį neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams</span>
Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Policijos departamento duomenimis, apie 16.05 val. Gedimino gatvėje, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, neblaivus (2,28 prom.) į policiją už viešosios tvarkos pažeidimą pristatytas vyras (gim. 1989 m.) pradėjo aktyviai priešintis ir sukėlė fizinį skausmą policijos pareigūnui (gim. 1984 m.).

Policininkas dėl patirto fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.

Šiame straipsnyje:
Tauragė
neblaivus vyras
ikiteisiminis tyrimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų