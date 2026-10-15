Tauragėje neblaivus vyras pasipriešino policijos pareigūnams

Policijos departamento duomenimis, apie 16.05 val. Gedimino gatvėje, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, neblaivus (2,28 prom.) į policiją už viešosios tvarkos pažeidimą pristatytas vyras (gim. 1989 m.) pradėjo aktyviai priešintis ir sukėlė fizinį skausmą policijos pareigūnui (gim. 1984 m.).
Policininkas dėl patirto fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
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