 Tauragėje gyvybės langelyje paliktas kūdikis

Tauragėje gyvybės langelyje paliktas kūdikis

2026-10-10 09:32
ELTOS inf.

Vėlų penktadienio vakarą gyvybės langelyje Tauragėje rastas naujagimis.

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<span>Tauragėje gyvybės langelyje paliktas kūdikis</span>
Tauragėje gyvybės langelyje paliktas kūdikis / Asociatyvi magnific nuotr.

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Kaip praneša Policijos departamentas, spalio 9 d. apie 22 val. 26 min. Tauragėje, V. Kudirkos g., Tauragės ligoninės gyvybės langelyje, rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis.

Nors atsakomybė už tai nenumatoma, policija praneša, kad surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę tėvui, motinai, globėjui ar kitam teisėtam vaiko atstovui, kuris paliko negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti.

Šiame straipsnyje:
kūdikis
gyvybės langelis
Tauragė

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