Tauragėje gyvybės langelyje paliktas kūdikis

Kaip praneša Policijos departamentas, spalio 9 d. apie 22 val. 26 min. Tauragėje, V. Kudirkos g., Tauragės ligoninės gyvybės langelyje, rastas paliktas 4-5 parų vyriškos lyties naujagimis.
Nors atsakomybė už tai nenumatoma, policija praneša, kad surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę tėvui, motinai, globėjui ar kitam teisėtam vaiko atstovui, kuris paliko negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti.
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