Tapinas dėl Sinkevičiaus kreipėsi į STT

Kaip „Facebook“ skelbė A. Tapinas, M. Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad „čekiukų“ byloje patirtas teisines išlaidas padengė pats.
„(...) kadangi per dvejus metus Mindaugas Sinkevičius taip ir nepateikė įrodymų, jog tikrai pats padengė savo teisines išlaidas, šiandien parašiau pareiškimą į STT prašydamas įvertinti šias aplinkybes dėl galimos nusikalstamos veiklos požymių ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą“, – nurodė A. Tapinas.
Anot jo, atlikus žurnalistinį tyrimą, įvertinus socdemų lyderio turimas pajamas, kilo abejonių, ar M. Sinkevičius galėjo pats savo lėšomis padengti teisines išlaidas byloje.
„Kadangi procesas buvo ilgas, pereitos visos instancijos, o M. Sinkevičių atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ partneris Arūnas Petrauskas, tai bylos teisinės išlaidos net ir konservatyviai vertinant galėjo būti ne mažesnės kaip 40-50 tūkstančių eurų, o M. Sinkevičius 2023 metų deklaracijoje nurodė tik 16 800 eurų piniginių lėšų, (tai – ELTA) ar jis galėtų pagrįsti ir tokių asmeninių lėšų kilmę“, – „Facebook“ svarstė A. Tapinas.
Bendrovės „Jonavos vandenys“ ir advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ sąsajos
Žurnalistiniame tyrime A. Tapinas atkreipia dėmesį į tai, kad M. Sinkevičius savo „čekiukų“ byloje 2023 m. rugsėjį pasisamdė advokatų kontoros „Ellex Valiūnas“ advokatą A. Petrauską. Visgi, kaip nurodoma tyrime, kyla abejonių, ar politikas galėjo savo lėšomis apmokėti teisines išlaidas.
„Tokio lygio advokato valanda tokio rango kontoroje kainuoja apie 250-400 eurų, net jei imtume konservatyvų tokios bylos išlaidų rinkos vertinimą – per visas instancijas teisinės išlaidos galėjo būtų 40-60 tūkstančių eurų. Jonavos rajono meras uždirba apie 3200 eurų į rankas. 2023 metų pajamų deklaracijoje M. Sinkevičius nurodė turįs tik 16 800 eurų piniginių lėšų“, – nurodoma tyrime.
A. Tapinas primena, kad M. Sinkevičius LRT yra sakęs, kad teisines išlaidas byloje dengia iš savo asmeninių lešų, tačiau kartu atkreipiamas dėmesys, jog to įrodymų politikas nepateikė. Jonavos meras neįvardijo, kodėl savo gynybai pasitelkė „Ellex Valiūnas“ advokatą.
Žurnalistiniame tyrime atskleidžiami minėtos advokatų kontoros ir Jonavos savivaldybės, kuriai vadovauja M. Sinkevičius, įmonės „Jonavos vandenys“ ryšiai. A. Tapinas nurodo, 2023 m. rugsėjį M. Sinkevičius „čekiukų“ byloje pasisamdo „Ellex Valiūnas“ advokatą A. Petrauską, 2023 m. spalį naująja „Jonavos vandenų“ vadove tampa buvusi M. Sinkevičiaus patarėja Jolanta Gumaniukienė, 2023 gruodį „Jonavos vandenys“, kuriai atstovauja „Ellex Valiūnas“, pradeda 600 tūkst. eurų dydžio teisinį ginčą su bendrove „Achema“.
J. Gumaniukienė LRT teigė, kad „Ellex Valiūnas“ teisiniame ginče buvo pasirinkti įvertinus bylos sumą, sudėtingumą ir advokatų kontoros patirtį. Teismo procesas, o vėliau mediacija „Jonavos vandenų“ byloje tęsėsi iki 2025 m. rudens ir baigėsi taikos sutartimi su „Achema“.
A. Tapinas savo tyrime taip pat pastebi, kad „Ellex Valiūnas“ kontoroje dirba M. Sinkevičiaus sesuo Rūta Jasilionė.
Nutraukė baudžiamąją bylą
ELTA primena, kad praėjusių metų kovą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog M. Sinkevičiaus veiksmai „čekiukų“ byloje negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės.
Kasacinis teismas nurodė, kad šioje byloje anksčiau sprendimus priėmę teismai netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nepagrįstai pripažino M. Sinkevičių kaltu ir nuteisė dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu ir turto pasisavinimo. Dėl to pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai buvo panaikinti ir baudžiamoji byla M. Sinkevičiui nutraukta.
Palankaus teismo sprendimo sulaukęs M. Sinkevičius grįžo į Jonavos mero postą, taip pat atnaujino narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, vėliau buvo išrinktas jos pirmininku, o antradienį paskelbė sieksiąs tapti premjeru.
Anksčiau teisėsaugos surinktais duomenimis, M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per ketverius metus pateikė 16 suklastotų išmokų avanso apyskaitų, kuriose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, internetinės televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas (iš viso 1 487 eurų) ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino.
(be temos)
(be temos)