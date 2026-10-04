Socialinės globos namuose – kraupus radinys

Anot pranešimo, spalio 3 d. apie 9.18 val. Linkavičių kaime, socialinės globos namuose, rastas mirusio vyro (gimęs 1962 metais) kūnas be išorinių sužalojimų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Socialinės globos namuose Pakruojo rajone šeštadienį rastas vyro kūnas, pranešė policija.
Anot pranešimo, spalio 3 d. apie 9.18 val. Linkavičių kaime, socialinės globos namuose, rastas mirusio vyro (gimęs 1962 metais) kūnas be išorinių sužalojimų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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