Širvintų rajone su sunkvežimiu apvirtęs Nyderlandų karys jau grįžo į tarnybą

Apie tai BNS antradienį informavo Lietuvos kariuomenė ir Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje.
„Pirmadienio avarijoje apsivertė Nyderlandų kariuomenei priklausantis sunkvežimis, kurį vairavo Nyderlandų karys“, – nurodė kariuomenė.
Nyderlandų gynybos atašė Lietuvai Johannesas Matthijsas Jansenas (Johanesas Mateisas Jansenas) BNS sakė, kad karys po eismo įvykio „yra veikiantis, darbe“.
Kaip rašė BNS, karinis sunkvežimis su priekaba Širvintų rajono Pažydės kaime nuo kelio nuvažiavo ir apvirto pirmadienį priešpiet. Sunkvežimį vairavo 2000 metais gimęs blaivus karys, jis važiavo vienas.
Policijos duomenimis, karys automobilio nesuvaldė siekdamas išvengti susidūrimo su elniu. Vairuotojas apžiūrai buvo pristatytas į gydymo įstaigą Vilniuje.
Lietuvoje dislokuotoje NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje tarnauja apie 300 Nyderlandų karių, po to Nyderlandai turėtų tapti dislokuojamos Vokietijos brigados dalimi.
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