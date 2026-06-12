Sadauskienės advokatas: prieštarausim

„Mūsų pozicija bus vienareikšmiška – teisme prieštarausim. Tinka bet kokia kita kardomoji priemonė, suėmimas yra perteklinė, nereikalinga ir per griežta kardomoji priemonė. Prokuroras, aišku, turi kitą nuomonę ir aš jį suprantu. Žiūrėsim, ką gausim. Kardomosios priemonės yra emocionalios visiems ir mes, teisininkai, suprantam, kad čia nieko nepakeisi. Yra kaip yra, bet čia ne kaltės klausimas sprendžiamas“, – Eltai penktadienį sakė J. Sadauskienės advokatas V. Sviderskis.
Jis teigė, kad klientė sutiktų laisvėje dėvėti apykoję, sumokėti piniginį užstatą, ji laisvėje turi artimuosius, gyvenamąją vietą, socialinius ryšius, nei bėgti, nei slėptis ar daryti poveikį tyrimui neketina.
„Užstatas, namų areštas irgi yra tinkamas variantas. Laisvėje ji dirbo, vertėsi legalia veikla“, – sakė advokatas.
Pasak V. Sadauskienės gynėjo, moteris laikoma Panevėžio moterų kalėjime, kaltės dėl pareikštų įtarimų ji nepripažįsta.
„Ji toliau laikosi savo pozicijos ir kaltės toliau kategoriškai nepripažįsta“, – Eltai sakė advokatas V. Sviderskis.
Pasak jo, moteris ir laisvėje, ir nelaisvėje gali bendrauti su savo mažamečiais vaikais.
„Prieš tai ji dirbo, turėjo legalų pajamų šaltinį, kontaktas su vaikais buvo idealus. Šiuo metu ji su vaikais nebendrauja, nors tokį pageidavimą yra išreiškusi. Institucijos susitikimus su vaikais turi organizuoti, ji turi teisę su jais matytis. Net ir skyrybų byloje jai nebuvo nustatyta jokių ribojimų bendrauti su vaikais, net minimalių ribojimų. Vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, tai čia buvo teisminis klausimas“, - sakė advokatas.
ELTA primena, kad Panevėžio apygardos prokuratūra ketvirtadienį kreipėsi į teismą dėl paramediko M. S. nužudymu įtariamos buvusios jo sutuoktinės J. Sadauskienės suėmimo pratęsimo.
Prokuroras kreipėsi į teismą ir prašo pratęsti suėmimą maksimaliam trijų mėnesių laikotarpiui.
Suimti J. Sadauskienę trijų mėnesių laikotarpiui prokuratūra prašė ir balandį, tačiau tada teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir nustatė trumpesnį suėmimo terminą.
Pratęsti suėmimą prašoma ir kitam įtariamajam šioje byloje Viliui Solkanui. Prokuroras mano, kad šio įtariamojo suėmimas taip pat turėtų būti pratęstas trijų mėnesių laikotarpiui.
Panevėžio miesto apylinkės teismas Eltą informavo, kad posėdis dėl kardomųjų priemonių planuojamas kitą savaitę, posėdžio data derinama su prokuratūra ir advokatu.
Paramediko nužudymo byloje yra trys įtariamieji. Panevėžio apylinkės teismas paramediko buvusią sutuoktinę J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Įtariamąjį Ilją Solkaną teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje V. Solkano tėvas.
V. Solkanas ir J. Sadauskienė anksčiau buvo suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
Paramediko M. S. kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. S. tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. S. pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. S. nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
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