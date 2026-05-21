Rūsyje rasti narkotiniai augalai: įtariamasis – sulaikytas

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, trečiadienį priešpiet rūsyje aptikti augantys, kaip įtariama, narkotinės kilmės augalai ir maišelis su galimai narkotine medžiaga.
Sulaikytas 1995 metais gimęs įtariamasis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo narkotikais neturint tikslo juos platinti.
Alytaus apskrities policija trečiadienį pradėjo dar vieną tyrimą dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis, naktį Prienų rajone, Jiezno Kolonijų kaime, pas automobilio „Toyota Prius“ keleivį radus penkis baltos spalvos galbūt narkotikų gabaliukus ir 3 tūkst. 90 eurų.
Taip pat 1995 metais gimęs įtariamasis sulaikytas.
(be temos)