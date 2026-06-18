Policija skubiai įspėja gyventojus: nusitaikyta į jautriausią žmonių grupę

Pareigūnai ragina įsiminti 5 dažniausiai pasitaikančius sukčiavimo atvejus:
1. Apgaulingi skambučiai
Sukčiai skambina telefonu ir dažniausiai kalba rusų kalba. Jie prisistato poliklinikų darbuotojais, elektros tinklų specialistais, ryšio operatoriais, bankininkais ar net policijos pareigūnais. Įvairiais išgalvotais pretekstais bandoma išvilioti el. bankininkystės duomenis, kortelių numerius arba grynuosius pinigus.
2. Sukčiai į namus
Apgavikai atvyksta tiesiai į senjorų namus. Jie apsimeta Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojais ir ragina „deklaruoti turimus grynuosius pinigus“. Kitas būdas – apsimesti seniūnijos ar elektros tinklų darbuotojais, kurie neva atvyko patikrinti skaitiklių, ir taip išvilioti gyventojų santaupas.
3. Investiciniai sukčiavimai
Gyventojai įtikinėjami investuoti į tariamai itin pelningus projektus. Apkvailinti žmonės dėl to net ima paskolas, perduoda savo el. bankininkystės prisijungimus arba suteikia prieigas prie virtualiųjų valiutų paskyrų.
4. Avansiniai sukčiavimai
Internetinėje erdvėje iš gyventojų išviliojami pinigai kaip avansas už prekes ar paslaugas, kurios realybėje apskritai neegzistuoja.
5. Apgaulingos nuorodos
SMS žinutėmis, el. laiškais ar socialiniuose tinkluose platinamos nuorodos. Jas paspaudus, prašoma suvesti banko kortelių ar prisijungimo duomenis, o vėliau nuo sąskaitų tiesiog nurašomos lėšos.
5 auksines taisyklės: kaip apsisaugoti?
Policija pabrėžia, kad geriausias ginklas prieš sukčius – žinojimas ir budrumas.
Štai pagrindinės taisyklės, kurias verta išsaugoti ir priminti savo artimiesiems:
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Paslaptis: Niekam neatskleiskite savo prisijungimo duomenų, PIN kodų ar banko kortelės informacijos.
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Ignoravimas: Nespauskite įtartinų nuorodų ir neatidarykite įtartinų laiškų bei žinučių.
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Svetimiems – NE: Neįsileiskite į namus nepažįstamų asmenų ir nepasitikėkite jų pateikiamais pretekstais.
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Pauzė: Pasitarkite su artimaisiais. Jei kyla įtarimų – geriau pasitikrinti, nei nukentėti.
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Pokalbis: Jaunime, pakalbėkite su savo seneliais, tėvais ir kaimynais – įspėkite juos apie sukčių veikimo būdus!
Įtariate sukčiavimą? Jei įtariate apgavystę arba jau nukentėjote nuo sukčių, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112.
Bendruomenė saugesnė, kai informacija dalijamasi! Bendradarbiaukime ir saugokime vieni kitus.
(be temos)
(be temos)