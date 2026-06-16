 Pleškėjo buto durys: sulaikytas girtas įtariamasis

Pleškėjo buto durys: sulaikytas girtas įtariamasis

2026-06-16 14:11
BNS inf.

Šiaulių rajone buvo sulaikytas vyras, padegęs buto duris, antradienį pranešė policija.

<span>Pleškėjo buto durys: sulaikytas girtas įtariamasis</span>
Pleškėjo buto durys: sulaikytas girtas įtariamasis / Asociatyvi magnific nuotr.

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Gaisro metu Kuršėnuose aprūko laiptinės sienos, greta esančių butų durys. Nuostolis nustatinėjamas.

2000 metais gimusiam įtariamajam fiksuotas 1,43 prom. girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

Šiame straipsnyje:
Šiaulių rajonas
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gaisras
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