Pasvalyje parduotuvėje nukentėjo nepilnametis

Kaip pranešė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas, penktadienį parduotuvėje, esančioje Vilniaus gatvėje, nukentėjo nepilnametis.
Apie 15.40 val. parduotuvės savitarnos kasų skyriuje vyras, gimęs 1990-aisiais, sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui, gimusiam 2009 metais.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Apie įvykį policijai pranešė vyras, gimęs 1988 metais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.
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