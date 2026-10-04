 Pasvalio rajone traktorius susidūrė su „Audi“, nukentėjo mažametė

Pasvalio rajone traktorius susidūrė su „Audi“, nukentėjo mažametė

2026-10-04 09:01
ELTOS inf.

Pasvalio rajone penktadienio vakarą susidūrė ratinis traktorius ir lengvasis automobilis. Per eismo įvykį nukentėjo mažametė automobilio keleivė, pranešė policija.

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<span>Pasvalio rajone traktorius susidūrė su „Audi“, nukentėjo mažametė </span>
Pasvalio rajone traktorius susidūrė su „Audi“, nukentėjo mažametė / Asociatyvi Alytaus policijos nuotr.

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Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 2 d. apie 20.25 val. kelyje Linkuva–Joniškėlis–Pumpėnai 30,73 km ratinis traktorius „Case IH Magnum 280“, kurį vairavo vyras, gimęs 1967 metais, išsikišusiais galiniais kairės pusės ratais važiavo priešpriešinėje eismo juostoje ir susidūrė su savo juostoje važiuojančiu lengvuoju automobiliu „Audi A4“, kurį vairavo vyras, gimęs 1983 metais.

Eismo įvykio metu nukentėjo lengvojo automobilio keleivė, gimusi 2013 metais. Ji gydosi ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
traktorius
automobilis
avarija
eismo nelaimė
avarija LT

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