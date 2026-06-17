 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų, prisistačiusių Burundžio piliečiais

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų, prisistačiusių Burundžio piliečiais

2026-06-17 17:58
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, BNS trečiadienį nurodė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų, prisistačiusių Burundžio piliečiais</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų, prisistačiusių Burundžio piliečiais / VSAT nuotr.

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Jo pateiktais duomenimis, Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 71 migrantą, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo.

Kaip vėliau trečiadienį pranešė VSAT, 12 migrantų buvo sulaikyti bandantys patekti į Lietuvą Čepkelių pelkėje. Nė vienas jų neturėjo dokumentų ir pasieniečiams prisistatė Burundžio piliečiais.

Visi sulaikytieji buvo jauni vyrai, jie teigė esantys nuo 19 iki 30 metų amžiaus. Dauguma tvirtino esantys Rusijoje besimokę studentai, o kelionės tikslu nurodė Vokietiją ir Belgiją.

Pasak VSAT, atėjūnai buvo gerai pasiruošę būti lauko sąlygomis – turėjo miegmaišius, šiltų drabužių ir apsiaustų nuo lietaus, nemažai maisto, vandens ir kitų daiktų.

Kabelių užkardos pasieniečiai sulaikytiesiems atliko išsamius individualius vertinimus, kurių metu nustatė, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių, todėl jie buvo grąžinti į Baltarusiją.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 792 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
nelegalūs migrantai
Burundžio piliečiai
migrantai Lietuvoje
Baltarusijos pasienis

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