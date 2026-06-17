 Paramediko nužudymu įtariamai Justinai Sadauskienei – bloga žinia iš teismo

Paramediko nužudymu įtariamai Justinai Sadauskienei – bloga žinia iš teismo

2026-06-17 14:47
Dominykas Biržietis (BNS)

Panevėžio apylinkės teismas trims mėnesiams pratęsė suėmimą paramediko nužudymu įtariamai buvusiai jo sutuoktinei Justinai Sadauskienei (Gaigalaitei).

Justina Sadauskienė (Gaigalaitė)
Justina Sadauskienė (Gaigalaitė) / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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Tai BNS patvirtino teismo atstovė Irma Gritėnienė.

Tokiam laikotarpiui pratęsti griežčiausią kardomąją priemonę įtariamajai prašė prokuratūra, tuo metu gynyba prašė jai skirti švelnesnes kardomąsias priemones.

J. Sadauskienei prieš tai skirto dviejų mėnesių suėmimo terminas sueina birželio 21 dieną. Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu Viliui Solkanui teismas suėmimą trims mėnesiams jau pratęsė antradienį.

Dar vieną įtariamąjį Ilją Solkaną, kuriam inkriminuojamas neteisėtas šaunamojo ginklo laikymas, teismas anksčiau paleido už 5 tūkst. eurų užstatą.

Šiame straipsnyje:
Justina Sadauskienė
paramediko nužudymas
suėmimas

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