Paramediko nužudymu įtariamai Justinai Sadauskienei – bloga žinia iš teismo

Tai BNS patvirtino teismo atstovė Irma Gritėnienė.
Tokiam laikotarpiui pratęsti griežčiausią kardomąją priemonę įtariamajai prašė prokuratūra, tuo metu gynyba prašė jai skirti švelnesnes kardomąsias priemones.
J. Sadauskienei prieš tai skirto dviejų mėnesių suėmimo terminas sueina birželio 21 dieną. Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu Viliui Solkanui teismas suėmimą trims mėnesiams jau pratęsė antradienį.
Dar vieną įtariamąjį Ilją Solkaną, kuriam inkriminuojamas neteisėtas šaunamojo ginklo laikymas, teismas anksčiau paleido už 5 tūkst. eurų užstatą.
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