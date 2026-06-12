Paramediko nužudymo byla: naujausia žinia iš prokuratūros

„Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, vadovaujantis ikiteisminiam tyrimui, vakar kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą prašydamas suėmimo terminą pratęsti maksimaliam trijų mėnesių laikotarpiui“, – BNS penktadienį nurodė Generalinės prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė.
Jos duomenims, prieš tai abiem įtariamiesiems skirto dviejų mėnesių suėmimo terminas baigiasi birželio 21 dieną.
Panevėžio apylinkės teismo pirmininko patarėja Aistė Ramanauskienė BNS patvirtino, kad toks prokuratūros prašymas gautas, jį nagrinėti teismas numato kitą savaitę.
„Šiuo metu derinama data su prokuratūra“, – sakė teismo atstovė.
Kaip rašė BNS, balandžio pabaigoje Panevėžio apylinkės teismas J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamas V. Solkanas.
Tuo metu jo tėvui Iljai Solkanui, įtariamam neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu, teismas skyrė 5 tūkst. eurų užstatą.
BNS skelbė, kad greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. S. dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.
Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas.
Pirminiais teisėsaugos duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudymo metu vyko jo ir J. Sadauskienės skyrybų procesas, jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)