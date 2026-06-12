 Paramediko nužudymo byla: naujausia žinia iš prokuratūros

Paramediko nužudymo byla: naujausia žinia iš prokuratūros

2026-06-12 09:47
Dominykas Biržietis (BNS)

Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą paramediko nužudymu įtariamiems buvusiai jo sutuoktinei Justinai Sadauskienei (Gaigalaitei) ir Viliui Solkanui.

<span>Paramediko nužudymo byla: naujausia žinia iš prokuratūros</span>
Paramediko nužudymo byla: naujausia žinia iš prokuratūros / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

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„Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras, vadovaujantis ikiteisminiam tyrimui, vakar kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą prašydamas suėmimo terminą pratęsti maksimaliam trijų mėnesių laikotarpiui“, – BNS penktadienį nurodė Generalinės prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė.

Jos duomenims, prieš tai abiem įtariamiesiems skirto dviejų mėnesių suėmimo terminas baigiasi birželio 21 dieną.

Panevėžio apylinkės teismo pirmininko patarėja Aistė Ramanauskienė BNS patvirtino, kad toks prokuratūros prašymas gautas, jį nagrinėti teismas numato kitą savaitę.

„Šiuo metu derinama data su prokuratūra“, – sakė teismo atstovė.

Kaip rašė BNS, balandžio pabaigoje Panevėžio apylinkės teismas J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamas V. Solkanas.

Tuo metu jo tėvui Iljai Solkanui, įtariamam neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu, teismas skyrė 5 tūkst. eurų užstatą.

BNS skelbė, kad greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. S. dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.

Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat aptiktas šaunamasis ginklas.

Pirminiais teisėsaugos duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudymo metu vyko jo ir J. Sadauskienės skyrybų procesas, jis buvo nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus.

Šiame straipsnyje:
paramediko nužudymas
Justina Sadauskienė
Vilius Solkanas
suėmimo pratęsimas

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Komentarai

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Komentarai

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Liuda
Apie kokius dar vaikus tas Jos garbanotas advokatas trelina. ARGI JI MAMA???ATEMUSI IS VAIKU TEVA VALKATA .ji ZMOGZUDE!! IKI GYVOS GALVOS TOKIUS PADARUS!!! IR JOKIU PALEIDIMU LAI SEDI KA-Le.
3
-1
Velpa
Valkatele i kalejima uz vyro nuzudyma
7
-1
Sukiš
Cutwa krūvą pinigų advokatui ir vistiek sės į kalėjimą bomžė
6
-1
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