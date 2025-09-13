 Zarasuose neblaivus vyras metė į pareigūnus plaktuką

2025-09-13 09:38
BNS inf.

Zarasuose pareigūnams nepaklusęs neblaivus vyras metė į juos plaktuką, šeštadienį pranešė policija.

Zarasuose neblaivus vyras metė į pareigūnus plaktuką / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Jos teigimu, penktadienio vakarą, apie 21.15 val., Zarasuose, Vytauto gatvės namo kieme, neblaivus vyras, rankose laikydamas plaktuką ir dažymo volelio rankeną, grasino į iškvietimą dėl išdaužto lango atvykusiems policijos pareigūnams.

1977 metais gimęs vyras metė į pareigūnus plaktuką ir pataikė į 2001 metais gimusio Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulio koją.

Pastarasis dėl fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

