Zarasuose neblaivus vyras metė į pareigūnus plaktuką

Jos teigimu, penktadienio vakarą, apie 21.15 val., Zarasuose, Vytauto gatvės namo kieme, neblaivus vyras, rankose laikydamas plaktuką ir dažymo volelio rankeną, grasino į iškvietimą dėl išdaužto lango atvykusiems policijos pareigūnams.
1977 metais gimęs vyras metė į pareigūnus plaktuką ir pataikė į 2001 metais gimusio Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patrulio koją.
Pastarasis dėl fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
