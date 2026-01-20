Vyro kompiuteryje – tūkstančiai nuotraukų bei įrašų su vaikų pornografija: dalijosi ir su kitais

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, tokį sprendimą sausio 19-ąją priėmė Panevėžio apylinkės teismas, tenkinęs prokuroro prašymą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, 52-ejų panevėžietį R. N. pripažįstant kaltu dėl disponavimo vaikų pornografija.
Remiantis aplinkybe, kad byla yra baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu ir asmuo savo kaltę dėl nusikalstamos veikos pripažįsta, vyrui paskirta bausmė buvo sumažinta trečdaliu.
Galutine bausme jam skirtas šešiolikos mėnesių laisvės apribojimas be intensyvios priežiūros, įpareigojant asmenį per šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 valandų organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus, negalią turinčiais ar kitais pagalbos reikalingais asmenimis.
Iš asmens taip pat konfiskuota nusikalstamos veikos padarymo priemonė – stacionarus kompiuteris.
Šis teismo priimtas baudžiamasis įsakymas nėra įsiteisėjęs ir dar gali būti skundžiamas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis nuo 2024 metų balandžio iki 2025 metų rugpjūčio iš interneto atsisiuntė ir kompiuterio kietajame diske laikė 17 tūkst. nuotraukų ir 3 tūkst. 868 vaizdo įrašus su pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas.
Taip pat kaltinamojo namuose rasta USB atmintinė, į kurią buvo perkeltos 12 tūkst. 588 nuotraukos ir 234 vaizdo įrašai su vaikų pornografija.
Be to, teisėsaugos duomenimis, R. N. vienos kompiuterinės programos pagalba suteikė kitiems jos vartotojams prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas.
Naujausi komentarai