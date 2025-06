Vyras mergaites tvirkino feisbuke: specialistai įspėja tėvus apie didėjančią atvejų bangą

Prieš teismą stos mažametes internetu seksualiai išnaudojęs 24-erių mažeikiškis. Vyras su mergaitėmis pažintį užmegzdavo per socialinius tinklus. Joms pasisiūlydavo į draugus per „Facebook“ ir pradėdavo pokalbį per „Messenger“.

„Pradžia būdavo labai nekalta – neva atsitiktinai pakvietė draugauti ir nuo to prasidėdavo pokalbis“, – pasakojo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras Žydrūnas Kungys.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Vėliau mažeikiškis mergaitėms siųsdavo nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose atvirai demonstruojami jo lytiniai organai. Maža to, vyras mergaičių prašydavo jam atsiųsti ir jų apnuoginto kūno nuotraukas, kartais prašydavo nusirengti paskambinęs su vaizdu.

„Asmuo buvo savo socialinį tinklą pasivadinęs „Nieku“. Mergaitėms jis save identifikuodavo kaip suaugusį asmenį“, – aiškino Ž. Kungys.

Nuo mažeikiškio seksualinės prievartos nukentėjo 40 mergaičių iš visos Lietuvos. Daugiausiai 14-mečių, tačiau jauniausiai mergaitei vos – 8-eri.

O kiek dar yra tokių atvejų, kur nesikreipta.

„Savo kūno išviešinimas, kažkokie seksualinio pobūdžio veiksmai prieš kameras, žinoma, kad palieka traumas. Gal tuo metu vaikas sako, kad viskas gerai, bet tikrai taip nėra“, – pabrėžė kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė.

Deja, bet atvejų, susijusių su nepilnamečių pornografija, daugėja. Vien per praėjusius metus Lietuvoje nustatyta net 20 proc. daugiau nusikalstamų veikų susijusių su mažamečiais vaikais.

„O kiek dar yra tokių atvejų, kur nesikreipta. Manyčiau, kad turime tokią tylią, nenoriu nuskambėti labai dramatiškai, bet bangą, kuri vis didėja“, – sakė K. Mišinienė.

Tad tėvų tiek prokurorai, tiek ir psichologai prašo neatsipalaiduoti. Nepalikti vaikų vienų socialinėje erdvėje, kalbėtis ir klausti su kuo jie bendrauja bei apie ką.

Mažamečius internetu seksualiai išnaudojantys asmenys naudoja psichologinį smurtą, tad dažnai vaikai apie tai bijo pasipasakoti.

„Vienas iš tėvų, pastebėjęs susirašinėjimą dukros telefone, pateikė skundą. Atliekant tyrimą buvo nustatyta dar 39 mergaitės, kurių tėvai neturėjo žinių apie jų susirašinėjimus su šiuo asmeniu“, – pranešė prokuroras.

Baudžiamoji byla dėl 85 nusikalstamų pornografinių veikų perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams. 24-erių tvirkintojui gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų. Savo kaltę jis pripažįsta.