Vanago byloje liudijo buvęs darbuotojas: dvi darbo sutartys ir grynieji už viršvalandžius

Jos vadovė Goda Mankutė dabar teisiama kartu su B. Vanagu.
Vilniaus miesto apylinkės teisme antradienį liudytojo Alvydo Muzniko buvo klausiama, ar jam nekilo klausimų, kodėl jam reikėjo pasirašyti dvi darbo sutartis, ką jis veikė minėtose įmonėse.
„Jaunas, didelės akys. Aš norėjau dirbti”, -- teisėjai Daliai Ulianskaitei-Zabulionienei paaiškino komunikacijos specialistas Alvydas Muznikas.
Teismo salėje sėdėjusius B. Vanagą ir G. Mankutę jis apibūdino kaip buvusius darbdavius.
A. Muznikas per posėdį pasakojo, kad socialiniame tinkle „Facebook“ pamatė B. Vanago skelbimą apie ieškomą darbuotoją. Buvo siūloma, kad jeigu kandidatas išdirbs ilgiau nei 3 mėnesius, gaus vardinį sportininko laikrodį.
„Parašiau motyvacinį laišką ir po dviejų savaičių sulaukiau skambučio“, – prisiminė liudytojas. Vėliau jis susitiko ir su pačiu B. Vanagu, su juo buvo sutarta, kad bus mokamas 1 tūkst. eurų atlyginimas.
Paaiškėjo, kad darbuotojui reikės pasirašyti dvi darbo sutartis: viena su B. Vanago vadovaujamu Nacionaliniu automobilių klubu, o kitą – su G. Mankutės „Gerdista“. Kam reikia dviejų sutarčių, būsimasis darbuotojas neklausinėjo ir nesiaiškino.
Bankiniu pavedimu B. Vanago įmonė mokėdavo 250 eurų, dar 750 eurų darbuotojas gaudavo iš „Gerdistos“. Pastarojoje įmonėje jis sakė neatlikęs jokių funkcijų, apie darbą su mobiliomis paslaugomis kalbos su juo nebuvo.
Tačiau A. Muznikas pripažino, kad už viršvalandinį darbą jam buvo mokama grynaisiais pinigais – B. Vanago vadovaujamame Nacionaliniame automobilių klube jis rašydavo pranešimus, kurie būdavo skelbiami socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat stebėdavo ilgai trunkančias Dakaro lenktynių transliacijas.
„Aš komunikacijos žmogaus darbus dirbau“ – sakė liudytojas.
Pas žymų lenktynininką jis dirbo apie 4 mėnesius. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui, B. Vanagas darbuotojui pareiškė, kad jiems nepakeliui.
Bylos nagrinėjimas bus tęsiamas ketvirtadienį, bus apklausiami kiti liudytojai.
Europos prokuratūra pernai rugpjūtį pranešė, kad perdavė baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 150 tūkst. eurų vertės projekto, skirto mobilioms automobilių remonto paslaugoms kaimo vietovėse. Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
Europos prokuratūra teigė, kad nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugoms sukurti, kaltinamieji tariamai naudojo įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, asmeniniais tikslais – B. Vanago dalyvavimui automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį.
Jau vykstant teismo procesui B. Vanagas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ ir jis, B. Vanagas, nėra teikę paraiškų ir nėra gavę jokios europinės paramos.
„Mano vadovaujamai organizacijai buvo suteikta paslauga, todėl šie vardai figūruoja viešojoje erdvėje. Mobilaus serviso paslaugą teikia bendrovė „Gerdista“. Ji nėra teisiškai susijusi nei su „Nacionaliniu automobilių klubu“, nei su Benediktu Vanagu. Bet koks siejimas yra dirbtinas ir pritemptas“, – rašė jis.
Pasak B. Vanago, ši byla yra standartinis administracinis ginčas tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ir „Gerdistos“ dėl europinės paramos naudojimo taisyklių, nes skiriasi kaip jas supranta biurokratai ir realiame gyvenime veikianti organizacija.
„Biurokratai, siekdami primesti savo valią smulkiam verslui, pradėjo naudoti galios instrumentus. Tikiu, kad teismo sprendimas prisidės prie to, kad biurokratinio aparato darbo kultūra Lietuvoje toliau sėkmingai keisis iš sovietinės į vakarietišką. Žmonės nebebus baudžiami už tai, kad stengiasi dirbti. Biurokratai turi būti gerų darbų partneriais, o ne priekabiautojais. Galios demonstravimas prieš piliečius negali būti norma. Pakartosiu, būtent apie tai yra ši byla“, – sako žinomas lenktynininkas.
Europos prokuratūra yra nepriklausoma Europos Sąjungos prokuratūra. Ji yra atsakinga už ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.
48 metų B. Vanagas yra vienas universaliausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose.
Sportininkas dažniausiai dalyvauja Dakaro ralio varžybose.
