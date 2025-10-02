Užteko vieno pokalbio: vyras sukčiams pats pervedė beveik 40 tūkst. eurų

Anot policijos, 1958 metais gimęs vyras į pareigūnus kreipėsi trečiadienį ir pranešė, kad antradienį po pokalbių telefonu su nepažįstamais asmenimis iš banko sąskaitos į jų asmenų sąskaitas pervedė 39 tūkst. 801 eurą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sukčiai iš vyro Visagine išviliojo 39,8 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė Utenos apskrities policija.
Anot policijos, 1958 metais gimęs vyras į pareigūnus kreipėsi trečiadienį ir pranešė, kad antradienį po pokalbių telefonu su nepažįstamais asmenimis iš banko sąskaitos į jų asmenų sąskaitas pervedė 39 tūkst. 801 eurą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai