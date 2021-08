Už žiaurų elgesį su kalyte moteris susilaukė atpildo

I. M. nesikreipė dėl veterinarinės pagalbos suteikimo gyvūnui, nors liga buvo labai įsisenėjusi. Šių metų gegužę paimta kalytė teismo sprendimu konfiskuota, pranešė Šiaulių apylinkės teismas.

„Byloje surinkti ir teismo ištirti įrodymai patvirtina, kad I. M. savo veiksmais (neveikimu) pažeidė gyvūno gerovę žiauriai elgdamasi ir kankindama jį, taip sukeldama grėsmę žūti ar būti suluošintu, nes nesikreipė dėl veterinarinės pagalbos suteikimo, kai gyvūnui ji buvo būtina, nepakankamai jį šėrė“, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Daiva Šabanskienė.

Teismas atmetė I. M. per teismo posėdį pateiktus argumentus, kad šuo sirgo apie šešias dienas. Tai paneigia veterinarijos kabineto pažymoje nustatytas faktas, kad liga labai įsisenėjusi. Be to, pati I. M. gegužę rašytiniame paaiškinime pripažino, kad prieš dvi savaites pastebėjo, jog šuns kojos ėmė plikti, bet veterinarinės pagalbos nesikreipė. Moteris nurodė, kad kalę buvo nusprendę gydyti patys, tačiau negydė, nes galvojo, kad praeis.

Teismo manymu, Radviliškio rajono gyventoja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių administracinio nusižengimo protokole nurodytus pažeidimus.

Pasak teismo, I. M. paaiškinimus paneigia institucijos tikrinimo metu nustatytos aplinkybės: šuo ligotas, kojų oda, pasmakrės sritis nuplikusi, paraudusi, šlapiuojančiomis opomis, kraujuojančiomis žaizdomis, odos pažeidimai įsisenėję, dėl pažeidimų neprimina kairės galinės kojos, gyvūnas stipriai išliesėjęs, vangus, apatiškas.

I. M. savo kaltę dėl padaryto nusižengimo pripažino tik iš dalies, todėl teismas jos dalinio prisipažinimo nevertina kaip atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Taip pat teismas nenustatė jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

Teismas nustatė, kad gegužės 11 dieną Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento pareigūnai atliko neplaninį laikomų gyvūnų augintinių patikrinimą pagal gautą pranešimą dėl galbūt netinkamai prižiūrimų gyvūnų augintinių.

Buvo nustatyta, kad I. M. laiko du šunis, iš jų viena kalė Čita 13 metų amžiaus ir vienas šuo, kurio amžius nežinomas. Nustatyta, kad kalė Čita, mišrūnė, laikoma pririšta prie būdos. Gyvūnas stipriai išliesėjęs, sergantis.