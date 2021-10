Už COVID-19 pažeidimus – tūkstančiai eurų: nubaustieji jų mokėti nenori – mina teismų slenksčius

Išėjo į lauką išnešti šiukšles

Štai, pavyzdžiui, teismų slenksčius šilutiškė mina, nes pernai lapkritį sirgdama koronavirusu buvo lauke sustabdyta policijos pareigūno. Moteris sutemus, apie 22 val. išėjo į lauką pasivaikščioti – kartu ir šiukšles išnešė.

„Pasikonsultavusi telefonu su Visuomenės sveikatos centro darbuotoja, kuri žodžiu jai patvirtino, kad ji (šilutiškė – aut. past.) gali išeiti į lauką, nekontaktuodama ir nenutoldama nuo namų, tai ji suklaidinta taip ir pasielgė“, – sakė advokatas Valdas Andrijauskas.

Byla būtų eilinė, jeigu už karantino reikalavimų nesilaikymą nebūtų nubausta medikė, už sąžiningą darbą ir atsidavimą profesijai apdovanota Šilutės ligoninės gydytoja Daiva Bernotaitė.

„Mano ginamoji yra vidaus ligų gydytoja – ji nesispecializuoja epidemiologinėse srityse, tad natūraliai ji visų tų taisyklių nežinojo. Ir reikėtų paminėti tą aplinkybę, kad mano ginamoji yra turbūt viena iš pirmųjų Šilutės gydytojų, susirgusių tokia liga“, – akcentavo advokatas.

Šilutės teismas gydytojai skyrė 2 tūkst. eurų baudą. Medikė pateikė apeliaciją ir prašo ją išteisinti, o baudžiamąją bylą nutraukti. Pažeidimas padarytas pernai lapkričio 2-ąją, kai šalyje dar nebuvo paskelbtas antrasis karantinas.

Ši byla – ne vienintelė tokia, nagrinėjama apeliacine tvarka. „Šiuo metu apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamos dvi baudžiamosios bylos, kuriose asmenys nuteisti už saviizoliacijos taisyklių pažeidimą. Vienam skirta 3 tūkst. eurų bauda, o kitam – 2 tūkst. eurų bauda. Šiuo metu įstatymas už tokio nusikaltimo padarymą numato galimybę skirti baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų“, – LNK žurnalistams sakė Klaipėdos apygardos teismo teisėjo vyresnioji padėjėja Dovilė Saulėnienė.

Prarado darbą

Skundą pateikė ir buvęs Tauragės rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos vadovas Robertas Masolas. Jis kaip netekęs pasitikėjimo posto neteko po to, kai pernai išleistas iš ligoninės, kur buvo gydimas nuo COVID-19, kitą dieną užsuko į darbovietę. Už tai, kad pasirodydamas viešoje vietoje sukėlė rimtą pavojų kitiems užsikrėsti pavojinga liga, Tauragės apylinkės teismas vyrui skyrė trijų tūkstančių eurų baudą.

„Jis nesutinka su tuo, kad sukėlė pavojų. Jis ir pirmos instancijos teisme sakė, kad atėjo į darbą, bet nieko neužkrėtė, nes buvo pasveikęs ir niekam nesukėlė pavojaus, nes su niekuo nebendravo, o atstumas nuo kitų asmenų buvo pakankamai didelis“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams teigė D. Saulėnienė.

Pasak jos, R. Masolas neatmetė tikimybės, kad jo įvykdytoje veikoje galėjo būti administracinio nusižengimo požymių, bet nesutinka, kad buvo baudžiamojo nusižengimo požymių, nes grėsmės nesukėlė.

Tauragiškis siekia grįžti į darbą bei išsiaiškinti, ar po gydymo išleistas į namus, jis dar kėlė pavojų kitiems žmonėms. Tauragės apylinkės teisme bus nagrinėjama ir civilinė byla dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

Manė, kad pasveiko

Portalo žurnalistams gegužę R. Masolas pasakojo: „Iš ligoninės aš nepabėgau – mane kaip pagydytą žmogų išleido namo, visas personalas taip šnekėjo. Ėjau savomis kojomis, manęs neišvežė su kažkokia priežiūra. Aš išėjau per priėmimo skyrių, žmones, perėjau per visą miestą“.

Tačiau užsiminė, kad prieš išrašant iš gydymo įstaigos jam buvo atnešti dokumentai, kuriuos jis turėjo pasirašyti. Tarp jų – ir reikalavimas saviizoliuotis namuose. Pastarąjį dalyką R. Masolas tikino sužinojęs tik vėliau, nes pasirašydamas dokumentus esą jų neskaitė. Kitą dieną ugniagesių vadas teigė savo automobiliu nuvykęs į darbą pasiimti piniginės, kurią buvo palikęs kabinete.

Na, tai ką – aš radiaciją skleidžiu, nesuprantu? Be to, aš buvau pagydytas – pagal visus kraujo rodiklius aš buvau sveikas. Jei ir sirgčiau, aš negalėčiau nieko užkrėsti, nes kam tada kaukės?

„Būdamas su kauke ir pirštinėmis užėjau į savo kabinetą, pasiėmiau piniginę, užtrukau gal 10-15 minučių ir išėjau. Vieną darbuotoją mačiau tik iš toli – per kokius penkis metrus, bet nebendravau, o liudininkė mane atseit matė besileidžiantį laiptais – iš nugaros. Na, tai ką – aš radiaciją skleidžiu, nesuprantu? Be to, aš buvau pagydytas – pagal visus kraujo rodiklius aš buvau sveikas. Jei ir sirgčiau, aš negalėčiau nieko užkrėsti, nes kam tada kaukės?“ – svarstė jis.

Pasitiko policija

Kaip teigė R. Masolas, grįžusio iš darbovietės jo jau laukė policijos pareigūnai, kurie pasakė, kad vyras turėjo saviizoliuotis, tačiau jis tvirtai laikėsi savo teigdamas, kad iš ligoninės nepabėgo ir yra pagydytas.

„Man nurodė, kad pareigūnams kažkas paskambino. Toks skambutis galbūt ir galėjo būti, bet iš kur apie mano sveikatos ypatinguosius duomenis galėjo žinoti pašalinis asmuo. Aš niekam nesakiau, tai kaip dabar – man ant kaktos parašyta? Parašiau prašymą į policiją prašydamas nurodyti apie tai informavusį asmenį ir iš kur jis gavo informaciją apie mano sveikatos būklę. Tačiau policija atsakė, kad jei žmogus pamato daromą nusižengimą ar nusikaltimą, jis turi teisę pranešti, todėl jo duomenys neatskleidžiami. Paskui man kilo mintis, kad galbūt išvis jokio pranešėjo nebuvo. Pareigūnai greičiausiai mane sekė pagal telefoną, pamatė, kad esu ne namuose ir atvažiavo. Tai yra neteisėtas duomenų rinkimas apie mane. Kad taip tikrai buvo, nepatvirtinta, bet tokių minčių kyla“, – detalizavo vyras.

Kaltės nepripažino

Ugniagesių vadas dar kartą pakartojo, kad tądien, kai jis apsilankė darbe, pastate beveik nebuvo žmonių – tik keli. O paklaustas, ar nemąstė apie tai, kad paliktą piniginę jam kas nors perduotų per nuotolį, nesilankant pastate, pašnekovas tarstelėjo:

„Jei būčiau žinojęs, būčiau apsiėjęs ir be piniginės. Net nepagalvojau, kad taip gali būti, kadangi aš jaučiausi sveikas, nemačiau jokių priežasčių, kad kažką galiu pažeisti. Iš ligoninės nesveikų nepaleidžia. Yra didžiulis skirtumas, kai žmogui nustato COVID-19 ir jis namuose sėdi dešimt ar keturiolika dienų be jokių vaistų laukdamas, kol galės vaikščioti, o šiuo atveju aš buvau intensyviai gydomas vaistais, kurie naikina virusą“, – akcentavo R. Masolas.

Vyras sakė teisme gailėjęsis dėl to, kas įvyko, bet kaltės nepripažinęs. „Jei būčiau žinojęs, kad taip įvyks, būčiau taip nedaręs, bet man net mintis tokia neatėjo, kad aš galiu būti pavojingas. Jei aš buvau išgydytas, negalėjau būti pavojingas. Tuo labiau aš su niekuo nebendravau. Tai ką aš – laiptus apkrėsiu? Netgi sergantis neapkrečia taip greitai – turi bendrauti penkiolika minučių. [...] Aš nebuvau pavojingas, ta korona buvo užmušta gal per porą pirmųjų dienų, liko tik plaučių uždegimas“, – įsitikinęs R. Masolas.