Telšių rajone sulaikytas degalinę apiplėšti bandęs jaunuolis

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 20.25 val. Luokės miestelyje į degalinę automobiliu „Ford Tourneo Custom“ atvažiavo jaunuolis, kuris į automobilyje buvusias talpas prisipylė dvi tonas degalų ir užėjęs į degalinės patalpas papurškė pipirinių dujų ten buvusiems 1960 metais gimusiam vyrui ir 1961 metais gimusiai moteriai. Jaunuolis neatsiskaitęs už degalus bandė pasišalinti iš degalinės, tačiau buvo sulaikytas.
Sulaikant įtariamąjį sužalotas vyras, kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Įvykio metu nukentėjo ir degalinės patalpose buvę 2021 metais gimusi nepilnametė bei 2017 metais gimęs vyras, kurie, suteikus medicininę pagalbą, taip pat gydomi ambulatoriškai.
Įtariamasis blaivus 2000 metais gimęs vyras uždarytas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
