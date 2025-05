Teismas: Žurnalistų etikos tarnyba iš naujo nagrinės Ievos Trinkūnaitės skundą dėl vaikų apsaugos

Regionų administracinis teismas pirmadienį I. Trinkūnaitės skundą patenkino iš dalies – anot jo, tarnybos sprendimas, jog portalo „15min.lt“ publikacija „Už „Foxpay“ įsigijusios fintech imperijos fasado – patyrusio sukčiaus šešėlis“ nepažeidė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, buvo nepagrįstas.

„Nors nuotraukoje vaikų veidai buvo uždengti, publikacijoje nurodoma, kad pareiškėja su Vilhelmu Germanu augina du nepilnamečius vaikus, ir pateikiamas jų bendras atvaizdas“, – rašoma teismo pranešime.

Teismas pabrėžė, kad pagal įstatymą draudžiama viešinti nepilnamečio atvaizdą ar kitą informaciją, leidžiančią nustatyti jo tapatybę neigiamų socialinių reiškinių kontekste, o net ir paslėpus veidus pateikta informacija sudarė galimybę nustatyti jų tapatybę, todėl taikyta apsauga buvo nepakankama.

Teismas panaikino šią tarnybos sprendimo dalį ir įpareigojo ją iš naujo nagrinėti I. Trinkūnaitės skundą.

Tačiau teismas atmetė kitą jos skundo dalį – kad publikacijos informacija pažeidė jos garbę, orumą ir teisę į privatų gyvenimą.

I. Trinkūnaitė prašė teismo panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą atmesti jos skundą dėl teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą pažeidimo. Jos teigimu, publikacijoje buvo paskelbta nepilnamečius identifikuoti leidžianti informacija, be to, kai kurie jos teiginiai pažeidė jos garbę ir orumą.

Tarp tokių teiginių ji nurodė, pavyzdžiui, šį: „I. Trinkūnaitė, nors ir turinti ilgametę patirtį finansų sektoriuje bei šios srities išsilavinimą gavo dviejuose užsienio universitetuose, anot daugelio fintech sektoriaus pašnekovų, įmonėje naudingesnė kaip švarus, viešai nesusitepęs veidas“.

Teismas šį ir kitus teiginius įvertino kaip subjektyvią nuomonę, išsakytą buvusio įmonės darbuotojo, kalbėjusio su anonimiškumo sąlyga, ji išsakyta etiškai, neperžengiant saviraiškos laisvės ribų, be siekio pažeminti pareiškėją ar ją paniekinti.

Be to, teismas pripažino, kad publikacijoje nagrinėjamos temos susijusios su viešuoju interesu, todėl taikytinas didesnis pakantumo laipsnis kritikai. Be to, ji atskleidžia visuomenei reikšmingas aplinkybes, susijusias su pareiškėjos ryšiais su už finansinius nusikaltimus teistais asmenimis ir jų veikla.

Teismo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Kaip anksčiau skelbė BNS, Vyriausybė pernai birželį verslininkę pripažino neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų. I. Trinkūnaitė dėl to kreipėsi į teismą, tačiau šis jos skundą atmetė.

Teisėsauga šiuo metu atlieka su „Foxpay“ susijusį didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl turtinių nusikaltimų ir korupcijos.