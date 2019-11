Garsiausia užsakytos žmogžudystės byla: teisiamųjų advokatai kaltina pačią policiją

Iškalbingas atsakymas į žiniasklaidos klausimą

Kaip jau rašyta, šioje rezonansinėje, anot pačių prokurorų, byloje – trys kaltinamieji: du Estijos piliečiai Arle Grabbi ir Hansas Erikas Ehvertas bei iš Kauno kilęs, tačiau pastaruoju metu daugiau užsienyje gyvenęs Ričardas Baika.

Konvojaus pareigūnai šiandien atvedė juos į teismo salę, likus vos porai minučių iki suplanuoto posėdžio pradžios.

A.Grabbi vilkėjo kostiumą bei ryšėjo kaklaraištį. Tačiau jo veidas buvo rūškaniausias.

Arle Grabbi

Sportinį švarkelį ir džinsus dėvintis H.E.Ehvertas buvo nusiteikęs linksmiausiai.

R.Baika savo veidą slėpė šaliku bei sportine kepuraite. Jis išlindo iš šios savo slėptuvės, tik pasirodžius bylą nagrinėjančiai kolegijai.

Iki tol gausiai susirinkę žiniasklaidos atstovai bergždžiai bandė susodintuosius į teismo narvą prakalbinti. Pasiteiravus jų, ar pripažįsta savo kalte lietuvių kalba, jokio atsakymo nesulaukta. Tačiau pakartojus tą patį rusiškai, H.E.Ehverto atsakymas buvo gana arogantiškas: paklauskit prokuroro, ar galite su manimi bendrauti!

Nepasirodė nei vienas R.Baikos advokatas

Kaltinimą šioje didelį atgarsį sukėlusioje byloje palaiko Generalinės prokuratūros prokuroras Zdislavas Tuliševskis, pernai kolegų pripažintas geriausiu savo srities specialistu šalyje. Kol kas jis nuo išsamesnių komentarų žiniasklaidai susilaiko – tepasakė, kad nei vienas iš teisiamųjų savo kaltės nepripažįsta.

Prašysiu, kad būtų skirta švelnesnė kardomoji priemonė, nes suėmimas yra brangus ir nereikalingas.

Daug šnekesni buvo H.E.Ehverto ir A.Grabbi advokatai. Pirmąjį ginantis Laurynas Pakštaitis teigė, kad jo ginamasis neprisipažįsta, nes neturi, ką prisipažinti. Esą visi įrodymai prieš jį labai pritempti ir paviršutiniški. Dėl ko ikiteisminio tyrimo metu jis pasirinko tylėjimo taktiką. Bet teisme ketina parodymus duoti. Anot H.E.Ehverto advokato, tuo metu, kai buvo nužudytas D.Bugavičius, jo ginamasis viešėjo Kaune. Tačiau, kaip ir dauguma žmonių, – tik verslo reikalais. Ir po to drąsiai keliavo po Europos Sąjungą, nes neturėjo dėl ko slapstytis. L.Pakštaičio teigimu, H.E.Ehvertas D.Bugavičiaus net nepažinojo.

„Šiandien baigiasi mano ginamojo suėmimo terminas. Prašysiu, kad būtų skirta švelnesnė kardomoji priemonė, nes suėmimas yra brangus ir nereikalingas“, –prieš posėdį žiniasklaidai teigė L.Pakštaitis.

Tačiau netrukus paaiškėjo, kad šiandien posėdžio nebus – dėl pateisinamos priežasties neatvyko nei vienas iš dviejų R.Baikos advokatų. Gediminas Bukauskas prieš porą dienų informavo teismą, kad turi nedarbingumą iki šios dienos imtinai. O antrasis R.Baikos advokatas Linas Belevičius pranešė, kad nuo šiandien iki lapkričio pabaigos bus išvykęs iš Lietuvos.

Ričardas Baika/Vilmanto Raupelio nuotr.

Iškalbinga nukentėjusiųjų pozicija

Prieš skelbiant šiame teismo procese pertrauką iki rytdienos, tespėta išklausyti specialiai iš Talino į šią bylą atvykusios lietuvių-estų kalbos vertėjos priesaikos, kad sąžiningai atliks savo pareigą.

Ir be jau minėtų R.Baikos advokatų prašymų teismui pagarsinimo, perskaityti ir D.Bugavičiaus mamos bei brolio pareiškimą, kad jie prašo nagrinėti šią bylą jiems nedalyvaujant. Ir priteisti abiem solidariai iš visų teisiamųjų po 300 tūkst. eurų moralinį atlygį.

Kiti du nukentėjusieji, kaip informavo teisėjų kolegijos pirmininkas Darius Kantaravičius, yra informuoti apie šiandienos posėdį, bet abu žodžiu pranešė, kad nedalyvaus.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, tai – kartu su D.Bugavičiumi jo žūties valandą buvusi popgrupės „Naujosios pupytės“ narė Vita Jakutienė bei velionio tėvas.

Nei vienas iš jų ieškinių teisiamiesiems nėra pareiškę. Tačiau dar gali tai padaryti iki įrodymų tyrimo teisme pradžios.

Šokiruojantys kaltinimai pareigūnams

Pasibaigus rekordiškai trumpam pirmajam šios bylos posėdžiui, atsakyti į žiniasklaidos klausimus sutiko ir į jį vėlavusi A.Grabbi advokatė Galina Kardanovskaja.

Ji taip pat teigė, kad ikiteisminis tyrimas atliktas neišsamiai ir jos ginamasis savo kaltės nepripažįsta kategoriškai. Dėl ko jau nuo pat tyrimo pradžios jie teikė prašymus patikrinti ir kitas galimas versijas, nes dėl savo gyvenimo būdo D.Bugavičius turėjo daug priešų, turėjusių priežasčių už ką nors jam keršyti. Tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Todėl rytoj vėl teiks teismui tokį patį prašymą.

Be to, anot A.Grabbi advokatės, V.Jakutienė, esą atpažindama jos ginamąjį iš jai pateiktos nuotraukos, nebuvo labai tuo užtikrinta.

D.Kardanovskaja buvo linkusi akcentuoti ir labai didelį psichologinį spaudimą, kurį jos ginamajam darė policija, grasindama, kad jeigu jis neprisipažins, ji negali garantuoti, kad ko nors neatsitiks jo šeimai ar jam pačiam. Be to, anot A.Grabbi advokatės, jos ginamasis ne kartą buvo apklaustas be advokato. Dėl ko jie rašė skundus ir A.Grabbi nedavė parodymų ikiteisminio tyrimo metu –sakė, kad duos juos tik teisme.

Kaltinami ne vienu nusikaltimu

Kaip buvo teigiama perduodant šią bylą teismui, įtariamus D.Bugavičiaus žudikus į dienos šviesą ištraukė Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, vadovaujami Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorų.

A.Grabbi, H.E.Ehvertas ir R.Baika kaltinami 27-erių D.Bugavičiaus nužudymu organizuotoje grupėje iš savanaudiškų paskatų bei kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis bei svetimo turto sugadinimu visuotinai pavojingu būdu. Išpuolio metu viena kulka išdaužė kaimynės lango stiklą.

Pagal pareikštą kaltinimą jiems gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba iki gyvos galvos.

Už savavaldžiavimą bei turto prievartavimą teistas buvęs Agurkinių gaujos lyderio Sauliaus Velečkos apsaugininkas D.Bugavičius buvo nušautas paskutinėmis 2015 metų lapkričio 6-osios minutėmis, kai su jau minėta savo drauge V.Jakutiene automobiliu „Mercedes-Benz“ grįžo į nuomotą kotedžą Šilainiuose, Šėtos gatvėje. Ir sustojo prie užtvaro ties įvažiavimu į kiemą.

Šalia D.Bugavičiaus, į kurį buvo paleista keliolika šūvių, sėdėjusi V.Jakutienė nenukentėjo tik laimingo atsitiktinumo dėka. Ją apdraskė tik stiklų duženos.

Sulaikytųjų – du šimtai

Prieš kelias savaites savo pranešime žiniasklaidai Policijos departamentas teigė, kad susidorojimo su D.Bugavičiumi tyrimas atvedė pareigūnus prie dar didesnių, protu nesuvokiamų apimčių nusikaltimų padarymo. Išsiaiškintas ne tik dar ne vienas pasikėsinimas nužudyti konkurentus, bet ir Pravieniškių pataisos namuose veikęs nusikalstamas susivienijimas, kurio byla taip pat jau perduota teismui.

Tyrimas apėmė ir Agurkinių bei Kamuolinių tarpusavio konfliktą, tarp nusikalstamų gaujų kilusias aistras dėl 400 kg hašišo pagrobimo Olandijoje bei konfliktą pačioje Agurkinių grupuotėje.

Išsiaiškinta, kad Lietuvos gaujų nariai aktyviai veikė Ispanijos karalystėje, iš kur vykdė prekybą narkotikais itin stambiu mastu. Anot pareigūnų, šios nesuvokiamos savo mastais narkotikų kontrabandos kelias driekėsi ir į Pietų Ameriką, ir į Afriką, ir į Rumuniją, Rusiją, Jungtinę Karalystę, Lenkiją bei kitas ES valstybes.

Tai išsiaiškinus, sulaikyta daugiau kaip 200 nusikalstamo pasaulio atstovų, perimti milžiniški kiekiai narkotinių medžiagų, šaunamųjų ginklų bei šimtai milijonų eurų.

Likvidavo konkurentą

D.Bugavičiaus nužudymo užsakovai kol kas oficialiai neįvardinti.

Tačiau, kaip jau rašyta, tai – buvęs klaipėdietis Sergejus Beglikas, po avarijos judantis tik neįgaliojo vežimėlio pagalba, ir buvęs kaunietis Renaldas Kanys. Šis tebeieškomas. S.Beglikas buvo sulaikytas, tačiau vėliau paleistas už 15 tūkst. eurų užstatą, nes esą sutiko bendradarbiauti su teisėsauga.

Tarptautiniu mastu veikusios gaujos vadeiva tituluojamas Klaipėdos banditų sluoksniuose gerai žinomas S.Bėglikas, kuris jau senokai buvo įsikūręs Ispanijoje.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, su D.Bugavičiumi susidorota, gavus duomenų, kad, paleistas iš įkalinimo įstaigos, jis ėmėsi veiklos, keliančios grėsmę neteisėtam šio nusikaltimo užsakovų verslui – prekybai narkotikais.

Į konkurento žmogžudystės organizavimą, ikiteisminio tyrimo duomenimis, buvo įtrauktas ir R.Baika, kuris, siekdamas gauti piniginį atlygį, teikė visokeriopą pagalbą šio nusikaltimo įvykdymui nusamdytiems kartu su juo teisiamiems Estijos piliečiams: sekė auką, nustatinėjo jo judėjimo maršrutus, surado nusikaltimo metu naudotas transporto priemones, su kitais bendrininkais parūpino šaunamuosius ginklus ir šaudmenis.

Ričardas Baika

Atkurti net visų vaidmenys

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, mirtinus šūvius į D.Bugavičių paleido A.Grabbi.

Iš nusikaltimo vietos jis pasišalino H.E.Ehverto vairuotu „Renault Megane“, kuris prieš pusmetį buvo pavogtas Prancūzijoje. Šis už 20 minučių po išpuolio prieš D.Bugavičių pastebėtas degantis viename Vėtrungės gatvės daugiabučių kieme. Padegus „Renault“, nukentėjo ir šalia stovėjęs kitas automobilis.

Hansas Erikas Ehvertas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Iš įvykio vietos estams padėjo pasišalinti R.Baika, vėliau pagelbėjęs jiems ir išvykstant iš Lietuvos.

A.Grabbi ir H.E.Ehvertas buvo išduoti Lietuvai 2018-ųjų pradžioje pagal Europos arešto orderius. Tų pačių metų rudenį buvo sulaikytas ir R.Baika.

Skandalo šešėlis

Rugpjūčio pradžioje A.Grabbi, H.E.Ehverto ir R.Baikos suėmimas vėl buvo pratęstas trims mėnesiams. Nors, kaip tada portalui kauno.diena.lt teigė R.Baikos advokatas G.Bukauskas, jo ginamojo artimieji jau seniai yra sumokėję 20 tūkst. eurų užstatą už jo paleidimą į laisvę.

Ne per seniausiai Šiaulių apygardos teismas skyrė 35 tūkst. eurų baudą ir mėginusiam padėti R.Baikai ištrūkti į laisvę Giedriui Rimkui. Jis prisipažino žadėjęs R.Baikos skundą dėl jo suėmimo turėjusiems nagrinėti Vilniaus apygardos teisėjams už palankų sprendimą – kiekvienam po 10 tūkst. eurų. Ir perdavęs 5 tūkst. eurų advokatui Drąsučiui Zagreckui, kad šis paveiktų vieną minėtų teisėjų kolegą. O šis, savo ruožtu, paveiktų juos.

Ši byla buvo išskirta iš skandalingojo didelės apimties galimos teisėjų ir advokatų korupcijos tyrimo, kurios Specialiųjų tyrimų tarnyba bei Generalinė prokuratūra dar nebaigė.