Teismas atmetė Prienų rajono tarybos nario skundą „čekiukų“ byloje

Jis paliko galioti Alytaus apylinkės teismo sprendimą, kuriuo savivaldybei iš tarybos nario priteista beveik 11 tūkst. eurų

Kauno apygardos prokuratūra pirmosios instancijos teismo prašė iš J. Viliono priteisti Prienų rajono savivaldybės administracijai 14 tūkst. 600 eurų. Alytaus apylinkės teismas praėjusį sausį ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš J. Vilionio Prienų rajono savivaldybės administracijos naudai beveik 11 tūkst. eurų.

Prokuratūra nustatė, kad per visą savo kadenciją J. Vilionis tarybos posėdžiuose lankėsi labai retai. Bylos duomenimis, kadencijos laikotarpiu atsakovui buvo išmokėta beveik 15 tūkst. eurų tarybos nario išmokų, visa ši suma buvo skirta kompensuoti tarybos nario patirtas transporto išlaidas.

Tačiau byloje rašoma, kad įvertinus atstumą nuo jo gyvenamosios vietos iki Prienų rajono savivaldybės pastato, manoma, jog jam galėjo būti pagrįstai kompensuotos transporto išlaidos 540 kilometrų atstumui įveikti, t. y. apie 65 eurus.

Klaipėdos apygardos teismo nutartyje rašoma, kad „galimą atsakovo nesąžiningumą patvirtina ir audito metu nustatyti faktai apie tai, kad jam buvo kompensuotos išlaidos dviejų rūšių degalams, kuriuos įsigijo 61 atveju pildamas degalus du kartus per dieną, šešiais atvejais – tris kartus per dieną, trm – keturis kartus per dieną, vienu atveju – aštuonis kartus per dieną. Iš jų aštuoniais atvejais tą pačią dieną ir tuo pačiu metu buvo įsigyjami skirtingų rūšių degalai“.

Pavyzdžiui, 2020 metų rugpjūčio 30-ąją trijų valandų laikotarpiu degalai pilti aštuonis kartus kas keliolika minučių, iš viso įsigyta virš 220 litrų dyzelino.

J. Vilionis Klaipėdos apygardos teismo prašė prokuratūros ieškinį atmesti ir priteisti jo naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.