Technologijos pasitarnauja ir nusikaltėliams: dronu ketino gabenti anabolikus ir telefonus

Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai Jonavoje sulaikė du asmenis, ketinusius nuteistiesiems, kaip įtariama, dronu per apsaugos tvoras nuskraidinti anabolinių steroidų ir mobiliojo ryšio telefonų.

Sulaikymo operacija įvykdyta trečiadienį, bendradarbiaujant su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais, skelbia Kalėjimų departamentas.

Pasak Kalėjimų departamento pareigūnų, sulaikytas vienas nuolatinių draudžiamų daiktų metikų, kuris elgdavosi labai atsargiai ir jį susekti bei sulaikyti su įkalčiais buvo pakankamai sudėtinga.

Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, sulaikytų įtariamų metikų automobilyje rasti du sportiniai krepšiai. Viename jų buvo keturi permatoma lipnia juosta suvynioti paketai.

Trijuose paketuose buvo supakuoti mobiliojo ryšio telefonai, SIM kortelės, o viename pakete supakuota trylika buteliukų su viduje esančiu neaiškios kilmės skysčiu ir 33 lapeliai su neaiškios kilmės tabletėmis, kuriose galbūt yra Lietuvoje draudžiamų tam tikrų dopingo kontrolės įstatyme nurodytų medžiagų.

Kitame sportiniame krepšyje rastas dronas su valdymo pulteliu, kuriuo, kaip įtariama, buvo ketinama nuteistiesiems perduoti minėtus keturis paketus su viduje esančiais, kaip manoma, anaboliniais steroidais ir kitais nuteistiesiems draudžiamais turėti daiktais.

Sulaikę įkalinimo įstaigose draudžiamus daiktus ketinusius platinti asmenis, Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai ėmėsi kitų ikiteisminio tyrimo veiksmų, siekdami nustatyti su nusikalstama veika susijusias aplinkybes ir surinkti daugiau įrodymų – atliko kratas, sulaikytųjų gyvenamosiose vietose Krekenavos miestelyje bei transporto priemonėse.

Per kratas rasta ikiteisminiam tyrimui reikšmingų įkalčių, be to aptiktas labai didelis kiekis mobiliojo ryšio telefonų. Jie, ikiteisminio tyrimo duomenimis, skirti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistiesiems.

Kalėjimų departamente dėl šio įvykio toliau atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.

Taip pat atliekamas tyrimas ir dėl neteisėto disponavimo tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis medžiagomis turint tikslą jas platinti.

Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai šią sulaikymo operaciją vykdė tęsdami ikiteisminį tyrimą, kurį pradėjo po šiemet sausį įvykusio sulaikymo.

Dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tuomet buvo sulaikyti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas ir keturi jo bendrininkai.