Sugriuvusio autoserviso byla: savininkai turės atlyginti žalą už apgadintus automobilius

Ketvirtadienį Šiaulių apylinkės teismas pranešė, kad Raseinių rajone nugriuvus garažo, kuriame buvo įsikūręs autoservisas, stogui ir sienai, apgadinti kieme stovėję automobiliai, kurie buvo atvežti remontui. Tai įvyko praėjusių metų gruodžio 16 dieną, pučiant stipriam vėjui.
Trys apgadintų automobilių „BMW 520D“, „Mercedes-Benz E 320 CDI“ ir „Porsche Carrera“ savininkai kreipėsi į teismą prašydami, kad pastato savininkai atlygintų žalą ir bylą laimėjo. Atsakovai neįrodė nenugalimos jėgos fakto. Pastatas nebuvo draustas, automobiliai taip pat nebuvo apdrausti.
Civilinė byla buvo nagrinėjama Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmuose Kelmėje. Teismas ieškinį tenkino iš dalies.
Ieškovams iš abiejų pastato savininkų priteistos skirtingos sumos žalai atlyginti – 6,6 tūkst., 2,2 tūkst. ir 2,35 tūkst. eurų ir 5 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, atsakovams lygiomis dalimis teks atlyginti visų ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurios siekia daugiau nei 4 tūkst. eurų.
„Ieškovai įrodė, kad jų automobiliai buvo apgadinti griūvant atsakovams nuosavybės teise priklausiusiam pastato stogui su dalimi sienos. To neginčija ir atsakovai, – sako bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų Kelmėje teisėja Daiva Valčiukienė. – Tačiau atsakovai neįrodė nenugalimos jėgos fakto. Todėl jie yra atsakingi už ieškovų turtui padarytą žalą.“
Ieškovai įrodė, kad jų automobiliai buvo apgadinti griūvant atsakovams nuosavybės teise priklausiusiam pastato stogui su dalimi sienos.
Anot teisėjos D. Valčiukienės, nenugalimos jėgos buvimo faktą turi įrodyti atsakovai. Teismo vertinimu, nepakanka pateikti pažymą apie vėjo greitį Raseinių rajone, siekiant nustatyti nenugalimos jėgos buvimą. Vėjai Lietuvos teritorijoje yra būdingi, pajūryje jie yra dar dažnesni ir stipresni, tačiau tądien griuvo tik atsakovų pastatas ir vien stipriu vėju negali būti pateisinamas pastato sugriuvimas.
Be to, atsakovai nepateikė jokių įrodymų apie pastato stogo montavimo darbus statybos metu, taip pat nepateikė įrodymų apie pastato naudojimą ir jo priežiūrą.
Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu sakė, kad kategoriškai nesutinka su ieškiniu. Atsakovai pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymą, kurioje nurodyta, kad Raseinių automatinės meteorologijos stoties duomenimis, 2024 metų gruodžio 16 dieną, 7–8 val., didžiausias vėjo greitis buvo 17,8 metrai per sekundę, o 9 val. – 25,5. Nurodyta, kad tą dieną buvo pasiektas stichinio meteorologinio reiškinio – labai smarkaus vėjo – rodiklis.
Ieškovų atstovas teigė, kad pažyma nepatvirtina, jog būtent tokio stiprumo vėjas buvo ir kaime. Tuo labiau, kad gretimi pastatai nebuvo apgadinti. Minėtu laiku Raseiniuose buvo nugriauta tik Kalėdų eglė, kitas stogo nuplėšimas (nuo bažnyčios) buvo fiksuotas Šakių rajone.
Pastato savininkai ginčijo žalos dydį, teigdami, kad nėra žinoma automobilių būklė iki minėto įvykio, kad ieškovai nepateikė jokių apžiūros ataskaitų. Ieškovai teismui pateikė automobilių vertinimo ataskaitas, kuriose užfiksuoti apgadinimai po dalies pastato griuvimo. Teismas vertina, kad toks atsakovų noras yra perteklinis, nes niekas nežino, kada įvyks koks nors įvykis, bus padaryta žala, todėl negali turėti jokių išankstinių vertinimo ataskaitų.
Atsakovų atstovas nurodė, kad ieškovų automobiliai buvo seni – 14, 23 ir 26 metų, todėl jie buvo nusidėvėję. Tačiau nustatant automobiliams padarytą žalą keičiamoms detalėms buvo skaičiuojamas nuvertėjimas.
Automobiliai „BMW520D“ ir „Mercedes-Benz E 320 CDI“ įvykio dieną turėjo galiojančią techninę apžiūrą, automobilis „Porsche Carrera“ yra kolekcinis ir buvo atnaujinamas.
Teismas vertina, kad nėra pagrindo abejoti turto vertinimo ataskaitomis ir pripažįsta, kad ieškovai įrodė jų automobiliams padarytą žalą.
Atsakovai pagal negyvenamų patalpų nuomos sutartį nuomojo garažą meistrui, kuris ten remontavo automobilius. Meistras per teismo posėdį nurodė, kad visi trys automobiliai iki pastato griūties neturėjo stambių kėbulo pažeidimų.
Įvykio metu kieme iš viso buvo vienuolika automobilių. Prie garažo remonto laukė septyni automobiliai. Ant mašinų nugriuvusį pastatą jis pamatė apie 9 valandą. Ant BMW buvo užvirtusi siena, ant „Porsche Carrera“ priekio buvo užvirtusi dalis stogo, ant „Mercedes“ užgriuvo siena ir stogas. Anot meistro, įvykio metu kai kurios mašinos buvo suplotos iki sėdynių.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
