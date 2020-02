Stringa kebabinės direktoriaus, kaltinamo priekabiavimu, byla: prireikė vertėjo

Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose nepradėta iš esmės nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje 46 metų užsienietis kaltinamas dėl seksualinio priekabiavimo. Į teismo posėdį atvyko visi kviesti asmenys, tačiau kaltinamojo gynėjas ir kaltinamasis paprašė kaltinamąjį aktą išversti į arabų kalbą ir per teismo posėdį – arabų kalbos vertėjo paslaugų.

Per teismo posėdį Libano pilietis nurodė, kad kaltinamojo akto lietuvių kalba gerai nesuprato. Teismas įpareigojo prokurorą kuo greičiau pateikti kaltinamajam ir teismui į arabų kalbą išverstą kaltinamąjį aktą. Be to, teismas privalės užtikrinti vertėjo paslaugas. Kitas teismo posėdis numatytas kovo mėnesį, sakoma Šiaulių apylinkės teismo pranešime.

Leidimą Lietuvoje gyventi turintis užsienietis kaltinamas seksualiniu priekabiavimu prie trijų moterų. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2015 metų lapkričio iki 2018 metų spalio kebabinės direktorius, pasinaudodamas trijų nukentėjusiųjų – jo kebabinės darbuotojų – tarnybiniu priklausomumu, seksualiai vulgariais veiksmais priekabiavo prie jų. Per ikiteisminį tyrimą kebabinės savininkas savo kaltės nepripažino.