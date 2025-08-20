Spręs dėl draudimo taikyti lygtinį paleidimą už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius

Kaip teigiama trečiadienį išplatintame pranešime, pareiškėjas į teismą kreipėsi po to, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai, įvertinę tai, kad asmuo atlieka bausmę už minėtus nusikaltimus, netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo.
Dėl to prašoma įvertinti, ar Bausmių vykdymo kodekse įtvirtinta nuostata, kad lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui.
Pareiškėjas nurodo, kad galiojanti tvarka atima galimybę būti svarstomam dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos remiantis vien tik padaryto nusikaltimo kategorija, ignoruojant individualius resocializacijos aspektus.
Toks reguliavimas, esą gali neatitikti vieno iš Konstitucijos straipsnių, kuriame įtvirtinta asmens teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, suponuojanti ne tik proceso garantijas, bet ir sprendimo individualizavimo pareigą.
„Pareiškėjo nuomone, teismo vertinimo kompetencijos eliminavimas teisės aktu pažeidžia ne tik Konstitucijoje įtvirtintą teisingo teismo garantiją, bet ir konstitucinę galios atskyrimo doktriną, kuri reiškia, kad teismas – ne teisės taikymo administratorius, bet teisingumo vykdymo subjektas“, – nurodoma pranešime.
Pasak pareiškėjo, asmenų lygybės principas, įtvirtintas Konstitucijoje, reiškia ne tik formalų vienodų taisyklių taikymą, bet ir reikalavimą, kad skirtingas teisinis reguliavimas būtų pagrįstas objektyviomis, proporcingomis ir konstituciškai pateisinamomis priežastimis.
Jis taip pat pažymi, kad nustatytas ginčijamas teisinis reguliavimas neturi jokio vertinamojo elemento, todėl visiems pagal tam tikrą nusikaltimo požymį kvalifikuotiems asmenims taikomas identiškas apribojimas, nepriklausomai nuo jų elgesio, resocializacijos potencialo, individualios rizikos visuomenei ar kitų reikšmingų aplinkybių.
Be kita ko, pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad, pagal oficialiąją konstitucinę doktriną, įstatymų leidėjas negali sukurti tokio teisinio reguliavimo, kuris be atskiro pagrindo eliminuotų galimybę asmenims būti vertinamiems pagal jų individualias savybes, elgesį, pastangas keistis arba riziką visuomenei.
Pareiškėjo įsitikinimu, dėl iš anksto nustatytos priemonės neatsižvelgiant į bylos aplinkybes teismas negali įgyvendinti savo konstitucinės funkcijos – vykdyti teisingumą, įtvirtintos Konstitucijoje.
Bausmių vykdymo kodeksas numato, jog lygtinis paleidimas netaikomas asmenims, atliekantiems bausmę už nusikaltimus nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui bei už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus.
Taip pat atliekantiems bausmę už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui bei konstitucinei santvarkai, už tyčinius nusikaltimus, padarytus laikino sulaikymo, suėmimo vykdymo, arešto arba laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu.
