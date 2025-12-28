Šiauliuose girtas vyras pavogė du degtinės butelius

Pasak pareigūnų, 1971 metais gimęs vyras alkoholinius gėrimus pavogė 0.50 val., išdaužęs parduotuvės Radviliškio gatvėje durų stiklą.
Jam nustatytas 2,22 promilės girtumas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Šiauliuose sekmadienio naktį neblaivus vyras pavogė du degtinės butelius, pranešė Šiaulių apskrities policija.
