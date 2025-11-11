Iš Šiaulių rajono bendrovės pavogti 24 tūkst. litrų dyzelino

Šiaulių apskrities policija antradienį pranešė, kad dyzelinas iš Šiaulių rajone įsikūrusios įmonės pavogtas tarp 2024 metų sausio ir šių metų spalio.
Pareiškime nurodyta daugiau kaip 32 tūkst. eurų žala.
Šiaulių apskrities policijai pranešta, kad iš bendrovės pavogti 24 tūkst. litrų dyzelino.
