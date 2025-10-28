Sabučiui ir Bucevičiui pareikšti įtarimai „čekiukų“ bylose

Ikiteisminiai tyrimai atliekami dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, S. Bucevičius, 2019–2023 metais eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė avanso apyskaitas, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie dalį patirtų išlaidų kurui, kurios galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu.
Tokiu būdu S. Bucevičius Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 800 eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo jais.
E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, 2019–2020 metais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė išmokų avanso apyskaitas, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro ir ryšio išlaidas, kurios galimai nebuvo susijusios su tarybos nario veikla.
Tokiu būdu E. Sabutis Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė daugiau kaip 3 tūkst. eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo.
Rugsėjį ir spalį Seimas panaikino „Nemuno aušros“ parlamentaro S. Bucevičiaus ir socialdemokrato E. Sabučio teisinę neliečiamybę. Tai leido prokurorams pareikšti įtarimus.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 34 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino savivaldybėse.
