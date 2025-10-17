STT „čekiukų“ byloje pareiškė įtarimus Seimo nariui Martinaičiui

Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo jais, penktadienį pranešė STT.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, T. Martinaitis, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė su tarybos nario veikla susijusias avanso apyskaitas apie patirtas išlaidas kurui. Jos galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis, vykdant tarybos nario veiklą.
Tokiu būdu T. Martinaitis galimai Akmenės rajono savivaldybės administracijai padarė 3 tūkst. 674 eurų žalą.
Naujausi komentarai