Tyrinėtoju iš Brazilijos apsimetęs rusų šnipas prasmuko ir į Lietuvą: kolegos – šokiruoti

Paaiškėjo neseniai Norvegijoje sulaikyto įtariamo rusų šnipo tapatybė. Norvegijos spauda praneša, jog 37-erių brazilu Chose apsimetęs vyras iš tiesų yra 44-erių rusas Michailas Mikušinas. Jis neva yra aukšto rango Rusijos karinės žvalgybos pareigūnas, registruotas Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) akademijos bendrabučio adresu. Pažymima, kad Brazilijoje jis ieškomas dėl turto mokesčio nemokėjimo. Daugiau nei metus su įtariamu rusų šnipu Norvegijos Trumsės universitete dirbę kolegos šokiruoti.

„Natūralu, kad jo kolegos ištikti šoko. Tai juos nustebino. Todėl stengiamės jiems padėti, kaip galime“, – sakė Norvegijos arkties universiteto rektorius Dagas Rune Olsenas.

Vienas iš šio universiteto profesorių kartu su šnipu lankėsi Lietuvoje. Rugsėjo gale jie dalyvavo Mykolo Riomerio universitete vykusioje konferencijoje apie hibridines grėsmes. Universiteto skelbtoje nuotraukoje kaip tik matyti dešiniajame kampe sėdintys abu vyrai. Įtariamasis šnipas – profesoriui iš dešinės. Ten esą buvo aptarinėjama, ką daryti, jei sprogsta dujotiekiai arba paralyžiuotas elektros tinklas. Buvo bandoma surasti galimas silpnybes, kurias galėtų išnaudoti priešai.

Registruodamiesi į konferenciją, dalyviai esą turėjo pasirinkti vieną pagrindinę temą. Įtariamas šnipas pasirinko dujotiekio sabotažo scenarijų. Po konferencijos norvegas profesorius iš karto išskrido namo. O jo tariamas brazilas kolega esą dar porai dienų liko Vilniuje.

„Tikrai sunkus laikas. Daugeliui tai buvo šokas, to tikrai nesitikėjome, vis dar bandome suvokti, kas nutiko“, – sakė Norvegijos arkties universiteto profesorius Marcas Lanteigne.

Į Norvegijos Trumsės universitetą, įtariama, šnipas atvyko pernai ir prisistatė tyrinėtoju iš Brazilijos. Vyras esą pareiškė norą tiekti tyrimus skyriuje, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas Arkties saugumui. Pranešama, kad jis 2018 m. baigė Kanados Kalgario universiteto Karinio saugumo ir strateginių studijų centrą.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Įsidarbinęs čia jis nieko nepažinojo, bet iš karto stengėsi „prisijaukinti“ aplinką: prisijungė prie vakarėlių, gimtadienių, kitų renginių. Ir buvo labai linksmas žmogus, dažnai juokaudavo, buvo tarsi eilinis kolega“, – pasakojo Norvegijos arkties universiteto tyrimų centro vadovė Marcela Douglas Aranibar.

Trumsės savivaldybė nusprendė nutraukti bendradarbiavimą trimis Rusijos miestais. Įtariamojo, brazilu apsimetusio šnipo, advokatas, tikina, kad vyras kaltės nepripažįsta.

„Jam sunku, jis giliai sukrėstas, aiškina, kad nėra rusų šnipas. Ir nors nusprendė neskųsti apygardos teismo sprendimo, jis teigia nesuprantantis, kodėl yra kaltinamas“, – sakė įtariamojo advokatas Thomas Hansen.

Norvegija yra NATO narė, Arktyje turinti beveik 200 km sieną su Rusija. Po tariamo sabotažo prieš du Rusijos „Nord Stream“ dujotiekius Baltijos jūroje ir kai netoli kai kurių Norvegijos naftos ir dujos įrenginių buvo pastebėti įtartini dronai, šalis paprašė kitų valstybių paramos patruliuojant prie Norvegijos naftos ir dujų įrenginių. Norvegija dabar yra didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai.

„Laikui bėgant turėsime su tuo susitvarkyti. Yra didelės teritorijos, kurias reikia stebėti ir jose patruliuoti. Labai džiaugiamės sąjungininkų ir NATO parama bei ypač dideliu Vokietijos indėliu“, – sakė Norvegijos gynybos ministras Arildas Gramas.

Per pastarąjį mėnesį Norvegijos šiaurėje, kur sutelkti strateginiai objektai, dėl įtartinos veiklos, galimai naudingos Rusijos valdžiai, jau buvo sulaikyta dešimt asmenų. Be to, Norvegijos žurnalistai pastebėjo, kad Rusijos stačiatikių bažnyčia Norvegijoje įsigijo keletą nekilnojamojo turto objektų prie karinių bazių.