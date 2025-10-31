 Prokuroras pranešė, kas Lietuvoje laukia iš traukinio pabėgusio ruso

2025-10-31 17:56
BNS inf.

Iš tranzitinio Kaliningrado traukinio pabėgęs Danilas Muchametovas yra Suomijoje, prokuratūra siekia, kad jis būtų išduotas Lietuvai, penktadienį pranešė naujienų portalas „15min“.

Danilas Muchametovas
Danilas Muchametovas / E. Ovčarenko/BNS, policijos nuotr.

Tai jam patvirtino Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.

Prokuroro teigimu, į suomius kreiptasi dėl vyro ekstradicijos ir jis turėtų būti perduotas Lietuvai. Visgi R. Bradūnas „15min“ negalėjo pasakyti, kada tai įvyks. Prokuroro žiniomis, rusas Suomijoje yra izoliuotas.

Lietuvoje pirmiausia būtų sprendžiamas klausimas dėl vyro statuso.

„Jeigu jis prašo politinio prieglobsčio, tai yra viena, bet jeigu mes manom, kad jis neteisėtai kirto sieną ir neturi tokių tikslų, tai kita. Labai sudėtinga tai vertinti, kol mes neturime jo paties ir jo pozicijos“, – naujienų portalui sakė R. Bradūnas.

„15min“ žiniomis, D. Muchametovas Suomijoje prašė politinio prieglobsčio, tačiau jo negavo.

BNS rašė, kad šis 2004 metais gimęs Rusijos pilietis birželio viduryje pabėgo iš tranzitinio traukinio Adleris-Kaliningradas.

Policijos duomenimis, kai traukiniui iki Kybartų geležinkelio stoties buvo likę važiuoti apie 25 minutes, tarp Pilviškių ir Kybartų palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias asmuo galėjo iššokti.

Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo liepą prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau Valstybės sienos apsaugos tarnyba bylos nekėlė, nes teisiškai nerado nusikaltimo sudėties.

Kaliningrado tranzitas vykdomas remiantis galiojančiu Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimu ir jame apibrėžtais įsipareigojimais.

