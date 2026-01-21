Pasieniečiai sulaikė rusą, į Lietuvą atvažiavusį Interpolo ieškomu automobiliu

Pirmadienį Kybartų PKP dirbantys Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai patikrino į Lietuvą atvykstantį automobilį „Volkswagen Touareg“ su vokiškais valstybinio numerio ženklais. Visureigį vairavo 40-metis Rusijos pilietis, turintis nuolatinį leidimą gyventi Vokietijoje. Patikrinimo metu pasieniečiai nustatė, kad automobilis įtrauktas į Interpolo ieškomų transporto priemonių duomenų bazę, paiešką paskelbusi šalis – Vokietija.
Pasieniečiai Rusijos pilietį sulaikė.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Antradienį po apklausos rusas buvo paleistas, jam skirta kardomoji priemonė – užstatas.
Pernai pasieniečiai sulaikė 56, įtariama, vogtas autotransporto priemones.
