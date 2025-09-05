Prokuratūra iš Mažeikių rajono gyventojo siekia 720 tūkst. eurų vertės turto konfiskavimo

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, prašoma konfiskuoti turtą ir iš jo sutuoktinės bei tėvų.
Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė pradėjo tyrimą, gavusi informacijos iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), kad vieno Mažeikių rajono gyventojo ir jo žmonos valdomo turto bendra vertė, įtariama, neatitinka jų teisėtų pajamų.
Tyrimą dėl įtarimų sukėlusių turto įsigijimo aplinkybių buvo pavesta atlikti FNTT pareigūnams.
Tyrimo metu buvo aiškinamasi nekilnojamojo turto objektų, žemės sklypų, transporto priemonių ir grynųjų pinigų kilmė nuo 2014 metų pradžios iki 2023 metų pabaigos.
Pareigūnams įvertinus menkas atsakovo oficialias pajamas, neproporcingas turimam turtui, manoma, jog tiriamuoju laikotarpiu atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, iš kurių gautomis pajamomis buvo finansuojami žemės sklypų, pastatų, transporto priemonių įsigijimas, gyvenamojo namo ir pagalbinių pastatų statyba.
Surinkta duomenų, kad gyvenamasis namas, kuriame tiriamuoju laikotarpiu gyveno atsakovas su šeima, ir pagalbiniai pastatai buvo pastatyti pastarojo lėšomis ir tik formaliai buvo įregistruoti jo tėvų vardu. Pagal teisėsaugos turimus duomenis, atsakovo tėvai neturėjo galimybių finansuoti šio nekilnojamojo turto statybos.
Tyrimo duomenimis, sutuoktinių turtas, viršijantis teisėtas pajamas, yra nusikalstamos kilmės, susijęs su nevienkartiniais gerai organizuotais tyčiniais nusikaltimais, generuojančiais pelną.
Civiliniu ieškiniu prokurorė prašo konfiskuoti sutuoktinių nuosavybės teise registruotam nekilnojamajam ir kilnojamam turtui.
Tai jau trečiasis šiais metais prokurorų teismui perduotas ieškinys turto tyrimuose, kuriuos atliko FNTT pareigūnai. Bendra prokurorų ieškinių suma juose siekia daugiau nei 1,25 mln. eurų.
FNTT pradėjus įgyvendinti civilinio turto konfiskavimo įstatyme numatytą turto tyrimo procedūrą, iš viso prokurorams buvo perduoti septyni turto tyrimai, kuriuose buvo priimti sprendimai dėl kreipimosi į teismą dėl civilinio turto konfiskavimo. Nuo 2021 metų FNTT pareigūnai iš viso atliko 34 turto tyrimus.
Civilinio turto konfiskavimo įstatyme įtvirtinta, jog sprendimą pradėti turto tyrimą priima prokuroras, nustatęs, kad yra pagrindas įtarti, kad asmenys turi neteisėtu būdu gauto, jiems nuosavybes teise priklausančio, turto. Konfiskuoti turtą leidžiama tik tuomet, jeigu jo vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 100 tūkst. eurų, o asmuo negali pagrįsti turimo turto teisėtumo.
