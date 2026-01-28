Policija prašo gyventojų pagalbos (gal žinote šį žmogų)

Alytuje, Naujojoje gatvėje esančiame prekybos centre, buvo pasisavinta alkoholinių gėrimų už daugiau nei 50 eurų. Nuotraukose matomas asmuo gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą bei galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Deivydą Pašukonį tel. +370 700 65729, mob. tel. +370 614 79364, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
